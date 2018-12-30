Жители карабахского поселка получили к Новому году Дом творчества

30 декабря 2018, 15:53

В Доме творчества для детей и взрослых, открытом 29 декабря в приграничном карабахском поселке Мехакаван, трудоустроены восемь женщин. Для детей открыты секции танцев, рисования и другие.

Дом творчества обеспечил досуг детей и дал работу женам офицеров

На торжественной церемонии открытия Дома творчества в Мехакаване, которая состоялась 29 декабря, присутствовали министр обороны Нагорного Карабаха Карен Абраамян, министр иностранных дел Масис Маилян, военные, жители Гадрутского и Кашатагского районов, гости из Степанакерта, города Шуши.

Жители Мехакавана получили к Новому году Дом творчества. Фоторепортаж Алвард Григорян для "Кавказского узла".

Представитель Минобразования Нагорного Карабаха вручил детям подарки, для жителей военного городка было организовано новогоднее застолье, творческие коллективы из Степанакерта, Шуши и Гадрута устроили бесплатный конценрт, передает корреспондент «Кавказского узла».

«В Мехакаване, который в виде поселка для семей военных основан более десяти лет назад, проживают порядка 250 офицерских семей, в которых почти 150 детей. Все семьи обеспечены квартирами и домами. В городке есть электричество, водоснабжение, сотовая связь, пять торговых точек, имеется транспортное сообщение с районным центром Гадрут», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» ответственный представитель администрации района в Мехакаване Андраник Сафарян.

По его словам, для офицерских семей созданы все условия для проживания, однако есть также две основные проблемы – это занятость женского населения и досуг детей. «Более половины женщин в поселке – домохозяйки. Дом творчества - очень долгожданный проект, потому что пока еще это единственное образовательно-творческое учреждение в Мехакаване. Восемь женщин получили возможность работать. А у детей есть возможность заниматься творчеством», - заметил Андраник Сафарян.

Он сообщил, что в скором времени в Мехакаване планируется строительство детского сада и школы, подготовительные работы уже начались, и тогда для женщин появятся новые рабочие места.

Поселок Мехакаван (другое армянское название – Джракан, азербайджанское название - город Джебраил) входит в администрацию Гадрутского района, находится в 30 километрах от районного центра – города Гадрута. В начале 2000 года власти Нагорного Карабаха начали его формировать как место для проживания военнослужащих с семьями. В октябре 2017 года в поселке была освящена и открыта церковь Святой Богородицы. В конце 2017 года сдано в эксплуатацию многоквартирное жилое здание для офицеров Армии обороны Нагорного Карабаха. С начала 2018 года в поселке осуществляется государственная программа по благоустройству.

Пока дети, проживающие в Мехакаване, посещают школу в соседней общине Арачамух, которых находится в пяти километрах, сообщила директор школы в Арачамухе Карине Мкртчян.

«Ежедневный школьный автобус детям предоставляет Минобороны. Но вот после школы вторую половину дня дети остаются без дела. Дом творчества восполнит этот пробел. Дети очень хотят посещать творческие кружки. Здесь уже действуют классы рисования, танца, прикладного искусства, гончарного мастерства. Это большая возможность для творческого воспитания детей. Взрослым тоже разрешено посещать эти кружки, и, думаю, многие молодые мамы найдут себе здесь интересное занятие, потому что женщины в Мехакаване кроме домашних хлопот не имеют других занятий», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Карине Мкртчян.

Инициаторы открытия Дома творчества в Мехакаване намерены расширять его сферу деятельности

Открытие Дома творчества в Мехакаване является личной инициативой председателя неправительственной организации ветеранов карабахской войны «Вита» Аревик Петросян и художественного руководителя Степанакертского молодежного дворца Нарине Кочарян. Их идею поддержали в Минобороны, Минобразования и администрации Гадрутского района и оказали содействие.

В рамках программы «Армия-общество» организация ветеранов карабахской войны «Вита» осуществляла ряд культурных мероприятий в Мехакаване, сообщила Аревик Петросян.

«Мы увидели, что в Мехакаване, где проживают молодые семьи, нет учреждения, где дети могли бы творчески развиваться, а молодые женщины могли бы заниматься еще чем-то, кроме домашнего хозяйства. Тогда у меня и Нарине Кочарян возникла идея открытия Дома творчества. Мы начали писать письма, встречаться с руководителями ведомств. Нас поддержали Минобороны, Минобразования, администрация Гадрутского района. Содействие оказывала также парламентская партия «Свободная Родина», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Аревик Петросян.

По ее словам, для Дома творчества был предоставлен весь второй этаж одного из административных зданий в Мехакавне, сделан ремонт, предоставлена мебель и другие необходимые предметы. «В течение двух с половиной месяцев наша идея была воплощена. В итоге восемь женщин получили работу, а дети - возможность заниматься творчеством», - отметила Аревик Петросян.

Она добавила, что «на этом наши проекты в Мехакаване не заканчиваются». «Мы будем продолжать держать в центре внимания развитие поселка Мехакаван. Власти обещали, что в будущем будет построено новое здание для Дома творчества, потому у нас цель, чтобы работы Дома творчества полноценно участвовали во всех выставках районного и республиканского масштаба. Будем расширять класс гончарного искусства. А с расширением будут новые рабочие места», - рассказала Аревик Петросян.

Дом творчества в Мехакаване является филиалом Центра творчества города Гадрут, сообщила художественный руководитель Степанакертского молодежного дворца Нарине Кочарян.

«Мы решили соединить официальное открытие Дома творчества и празднование Нового года. Сценарий понравился, и нас поддержали. Минобороны организовало застолье. Все артисты выступали безвозмездно», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Нарине Кочарян.

Жители Мехакавана спокойно относятся к тому, что проживают у границы

Жители Мехакавана не особо беспокоятся по поводу того, что проживают в приграничной зоне, считает представитель администрации Гадрутского района в Мехакаване Андраник Сафарян.

«Возможно, мы понимаем, что в современной войне трудно определить, где в регионе опасно, а где безопасно. Люди живут, создают семьи, рождаются дети, мужчины охраняют рубежи, и к статусу «приграничный поселок» относятся спокойно», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Андраник Сафарян.

Об этом же сообщила мать троих детей Заринэ Айриян, которая вместе с мужем офицером уже девять лет проживает в Мехакаване. «Рядом с местом, где служит муж, мне спокойнее, чем если бы я находилась в Степанакерте», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Заринэ Айриян.

Женщина рассказала, что год назад им предоставили новую трехкомнатную квартиру в новостройке, и она довольна условиями проживания. Из проблем Зариэ отметила, что необходимо решить вопрос женской занятости.

«Я до декретного отпуска работа в госпитале при воинской части, и после вернусь туда на работу. Но большинство моих соседок, у которых дети уже выросли, могли бы работать в школах, детских садах. Хорошо было бы какое-нибудь производство в Мехакаване наладить. Мужья служат, а жены вынуждены заниматься только домашним хозяйством и детьми», - подчеркнула Заринэ Айриян.

В поселке Мехакаван нет проблем с жильем, но плохо, что нет детского сада, школы, работы для женщин и населенный пункт негазифицирован, сообщила мать троих детей Элен Степанян.

«Дети каждый день ездят в школу на автобусе, маленькие дети не могут посещать садик, цены в магазинах дороже, чем в Армении, газ мы покупаем баллонами. Офицерским семьям, проживающие в приграничной зоне, должны больше уделять внимания. У меня нет профессии, но я бы с удовольствием вышла бы на какую-нибудь работу», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Элен Степанян.

Относительно опасений, что она с детьми проживает в южной приграничной зоне, женщина заметила: «Где муж, там и мы».

Владелец магазина в Мехакаване Армен Авагян считает, что в этом поселке люди «живут как все в любом населенном пункте Нагорного Карабаха». Из проблем он выделил отсутствие гостиниц и хостелов.

«Здесь очень необходимо поставить гостиничный бизнес, недорогой. Понимаете, сюда приезжают родители солдат, а мест для того, чтобы прожить хотя бы сутки, нет. Есть небольшие хостелы с несколькими комнатами, но этого недостаточно. Нужно здесь развивать гостиничный бизнес», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Армен Авагян.

Он добавил, что своим бизнесом он не очень доволен, в поселке пять торговых точек, и конкуренция относительно большая для такого населенного пункта.