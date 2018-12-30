Военнослужащий ранен в Грузии

30 декабря 2018, 12:52

В больницу с огнестрельным ранением госпитализирован военнослужащий, проходящий срочную службу в охране Руставской тюрьмы №17.

20-летний Хачатур Манкасарян был ранен во время дежурства на наблюдательной вышке поздно вечером 29 декабря.

Военнослужащий доставлен в Руставскую центральную больницу, где ему была проведена операция. К настоящему времени состояние раненного военного стабильное, и его жизни опасность не угрожает, передает агентство «Новости-Грузия».

Семья солдата оповещена о случившемся. «По факту инцидента начато расследование, которое установит, имела ли место попытка самоубийства, или все это произошло по халатности самого Манкасаряна», - говорится в сегодняшнем заявлении специальной пенитенциарной службы Грузии, которое приводит грузинская служба «Радио Свобода».

Хачатур Манкасарян служит в 17-м отделе наружной охраны Департамента по исполнению наказаний с 23 октября, отмечает радиостанция.

Ранее "Кавказский узел" писал о гибели грузинского пограничника в Цаленджихском районе в октябре 2017 года. По предварительным данным, военнослужащий был убит случайным выстрелом своего сослуживца.