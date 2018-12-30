Школьные автобусы. Фото: Юга.ру Елена Синеок.

30 декабря 2018, 02:41

53 школы Чечни остаются без автобусов

Проблема перевозки детей в школу в Чечне решена лишь частично. Образовательные учреждения республики получили 91 автобус, потребности школ сократились до 53 автобусов, сообщило Минобразования Чечни. Родители учащихся пожаловались, что автобусы не используются для перевозки детей.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре жители Чечни пожаловались на нехватку школьных автобусов. По данным Минобразования республики, до конца года для образовательных учреждений Чечни было решено выделить 47 автобусов, всего же школам, по данным на ноябрь, не хватало 144 автобуса.

Общеобразовательные учреждения Чечни получили 91 автобус для перевозки детей, сообщил 29 декабря корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства образования и науки Чечни.

«91 школа республики получила автобусы и микроавтобусы различных модификаций для перевозки детей. Транспорт был передан директорам образовательных учреждений главой республики в ходе торжественного мероприятия, прошедшего в Грозном. Поставка этой партии автотранспорта позволила более чем наполовину покрыть потребности республики в школьных автобусах», - сказал сотрудник ведомства.

По его словам, автотранспорт для школ республики приобретен в рамках федеральной программы «Образование». Школьные автобусы и микроавтобусы поставлены в основном в сельские образовательные учреждения, где имеется необходимость развозить детей на занятия.

«С поставкой этой партии автобусов и микроавтобусов, потребности школ в автотранспорте для перевозки детей сократились до 53 единиц. Этот вопрос планируется решить в течение ближайшего года-двух», - отметил сотрудник министерства.

Он также отметил, что в течение последних двух лет школы Чечни получили 130 единиц автомобильного транспорта.

Родители школьников пожаловались, что автобусы не используются для перевозки детей

Родители учеников высказали корреспонденту "Кавказского узла" сомнение, что выделенный транспорт будет использован по своему прямому назначению.

«В нашей школе имеется автобус, но дети вынуждены добираться на занятия и обратно сами. Идти нужно несколько остановок. Водители проходящих маршрутных автобусов, за редким исключением, их не подвозят. Школьный автобус же ни разу на линию не выезжал, и в каких целях он используется, непонятно. Мало поставить в школы автобусы, так надо еще следить за тем, чтобы их использовали именно для перевозки детей», - отметил житель Грозного Ахмад.

Мать школьницы Лариса отметила, что дочку-второклассницу приходится ежедневно отвозить в школу и забирать после занятий.

«Занятия начинаются во второй половине дня, а заканчиваются уже часов в пять вечера, когда на улице темно. Мужу приходится отвозить и привозить ее с занятий, потому что школа достаточно далеко. Год назад для школы выделили микроавтобус, но ни разу он детей не развозил. Руководство использует его только для собственных разъездов, а так он постоянно стоит на приколе во дворе школы», - заявила она.

«Развозить всех детей на занятия и с занятий даже на автобусе, особенно если речь идет о большой школе, задача непростая. Плюс надо учитывать, что транспорт надо каждый день заправлять, это тоже серьезные расходы. Позволить себе которые могут далеко не все учреждения. Потому школьный транспорт в основном и простаивает, а ученики вынуждены сами добираться на занятия и обратно», - рассказала бывший директор одной из школ республики Лариса.

Отметим также, что, по данным министерства образования и науки Чечни, в республике работают 477 общеобразовательных учреждений, в которых обучается более 267 тысяч детей. 

Примечание:

"Школы Чечни получили 63 микроавтобуса", "Власти выделили автобусы для детей дагестанского поселка Белиджи, которые не пошли в школу из-за опасной дороги", "Регионам юга России не удалось решить проблему трехсменки к новому учебному году".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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