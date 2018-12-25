Ошибка пилота названа самой вероятной причиной падения самолета на Кубани

25 декабря 2018, 17:48

Основной версией о причинах падения учебно-боевого самолета Л-39 в Азовское море прокуратура назвала ошибку пилотирования, не исключив при этом техническую неисправность машины.

Как писал "Кавказский узел", самолет Л-39 потерпел крушение 18 октября в районе станицы Должанской Краснодарского края. По данным Минобороны, полет выполнялся без боекомплектов. После катастрофы начались масштабные поиски летчика и штурмана самолета.

Лейтенант Андрей Середин, управлявший воздушным судном, и летчик-инструктор лейтенант Владислав Неледва погибли. Военные следователи возбудили дело по статье о нарушении правил полетов.

"В ходе следствия по факту крушения самолета Л-39 прорабатываются все возможные версии о причинах катастрофы, однако в настоящее время наиболее вероятной причиной крушения является ошибка пилотирования", - процитировал сегодня слова прокурора Южного военного округа Сергея Коломийца ТАСС.

По его словам, наряду с этой версией рассматривается и техническая неисправность учебно-боевой машины. "Ранее была версия с попаданием птицы в один из двигателей, но она не подтвердилась. Пока следствие не закончено и точно ничего сказать нельзя", - привел слова военного прокурора "Интерфакс".