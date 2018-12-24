Два человека пострадали при сходе электрички с рельсов на Кубани

Пассажиры получили сегодня травмы после схода двух вагонов электропоезда с рельсов в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщило МЧС.

Инцидент произошел около 6.30 мск сегодня близ станции Навагинская.

Два вагона электрички сошли с рельсов, предположительно, в результате селя, пишет сегодня со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю РИА "Новости".

В электричке в это время находилось 27 пассажиров и два проводника, всего в составе было четыре вагона, передает сообщение пресс-службы ведомства "Юг Times".

По предварительным данным, легкие травмы получили два человека, приводит сообщение спасателей "Рен ТВ".

На сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю информации об инциденте нет на 8.30 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что участок моста в Адлерском районе около села Нижняя Шиловка обрушился 14 ноября после повышения уровня воды в реке Чахцуцыр.