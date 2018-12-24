24 декабря 2018, 07:41

Пять человек пострадали при ДТП с микроавтобусом в Грузии

После столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на западе Грузии 23 декабря пять человек были доставлены в больницу.

Авария произошла днем на трассе Кутаиси-Цхалтубо.

Легковая машина, двигавшаяся на большой скорости, врезалась в пассажирский микроавтобус, в результате пять человек получили травмы и были доставлены в одну из больниц Кутаиси, написал 23 декабря Общественный вещатель Грузии на своем сайте. 

Полиция начала расследование по статье о нарушении правил безопасности движения водителем, повлекшем причинение вреда здоровью либо значительный ущерб, сообщили "Новости Грузия".

"Кавказский узел" также писал, что 10 ноября после столкновения пассажирского микроавтобуса с легковым автомобилем в Восточной Грузии один человек погиб, восемь с травмами доставлены в больницы.

Примечание:

"Четыре человека погибли при ДТП в Азербайджане, пятеро ранены", "26 граждан Азербайджана ранены в ДТП на территории Турции", "Автомобиль сбил шестерых спасателей МЧС в Баку".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 декабря 2018, 10:44

24 декабря 2018, 09:38

24 декабря 2018, 08:40

24 декабря 2018, 07:41

24 декабря 2018, 06:45

Темы дня

События дня

Инфографика

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Документы

Все документы