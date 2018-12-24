24 декабря 2018, 07:41
Пять человек пострадали при ДТП с микроавтобусом в Грузии
После столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на западе Грузии 23 декабря пять человек были доставлены в больницу.
Авария произошла днем на трассе Кутаиси-Цхалтубо.
Легковая машина, двигавшаяся на большой скорости, врезалась в пассажирский микроавтобус, в результате пять человек получили травмы и были доставлены в одну из больниц Кутаиси, написал 23 декабря Общественный вещатель Грузии на своем сайте.
Полиция начала расследование по статье о нарушении правил безопасности движения водителем, повлекшем причинение вреда здоровью либо значительный ущерб, сообщили "Новости Грузия".
"Кавказский узел" также писал, что 10 ноября после столкновения пассажирского микроавтобуса с легковым автомобилем в Восточной Грузии один человек погиб, восемь с травмами доставлены в больницы.
"Четыре человека погибли при ДТП в Азербайджане, пятеро ранены", "26 граждан Азербайджана ранены в ДТП на территории Турции", "Автомобиль сбил шестерых спасателей МЧС в Баку".
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Пять человек пострадали при ДТП с микроавтобусом в Грузии
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