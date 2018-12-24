Пять человек пострадали от нападения волка в грузинском селе

24 декабря 2018, 01:55

Волк напал на пятерых жителей села Парцханаканеби в регионе Имерети. Сельчане отмечают, что в последнее время участились случаи нападения волков на домашний скот и дворовых собак.

Нападение волка на людей произошло в селе, расположенном в Цхалтубском муниципалитете региона Имерети 23 декабря.

Один из пострадавших Мурман Цибадзе заявил, что волк укусил его за руку, когда он пытался защитить свою собаку. "Я увидел, что мою собаку преследует волк... Я подбежал к ней, чтобы защитить. В это время волк напал на меня и укусил за руку", - рассказал он "Спутнику-Грузия".

Цибадзе, а также еще четверо пострадавших обратились в больницу, где им сделали прививки и назначили лечение.

Жители села утверждают, что в последнее время нападения волков на домашний скот и собак с наступлением темноты значительно участились. По их мнению, власти должны разрешить отстреливать хищников, сообщает "Эхо Кавказа".

В настоящее время отстрел волков в Грузии запрещен за исключением случаев, когда они угрожают жизни человека.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году власти Грузии временно разрешали отстрел волков в регионах Квемо Картли и Самегрело-Земо Сванети для регулирования численности хищников.