Спортзал. Фото Юга.ру

21 декабря 2018, 08:01

Следком заинтересовался гибелью школьника в Дербенте

Следователи 20 декабря начали проверку обстоятельств смерти 15-летнего мальчика в дагестанской школе.

Как писал "Кавказский узел", девятиклассник умер 20 декабря на уроке физкультуры в Дербенте. Школьник почувствовал себя плохо и скончался на глазах у одноклассников, рассказал глава города Хизри Абакаров. По его данным, у ребенка были проблемы со здоровьем, в связи с чем он был освобожден от физкультуры.

"Проводится комплекс следственно-оперативных и проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, причин смерти подростка. В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения", - сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану на своем сайте вечером 20 декабря.

Примечание:

"Дагестанская прокуратура нашла нарушения в питании школьников", "Три человека пострадали при взрыве газа в Дагестане", "Человек пострадал при взрыве газа в Махачкале".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 декабря 2018, 10:01

21 декабря 2018, 09:01

21 декабря 2018, 08:01

21 декабря 2018, 07:15

21 декабря 2018, 07:12

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Инфографика

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи