Следком заинтересовался гибелью школьника в Дербенте

21 декабря 2018, 08:01

Следователи 20 декабря начали проверку обстоятельств смерти 15-летнего мальчика в дагестанской школе.

Как писал "Кавказский узел", девятиклассник умер 20 декабря на уроке физкультуры в Дербенте. Школьник почувствовал себя плохо и скончался на глазах у одноклассников, рассказал глава города Хизри Абакаров. По его данным, у ребенка были проблемы со здоровьем, в связи с чем он был освобожден от физкультуры.

"Проводится комплекс следственно-оперативных и проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, причин смерти подростка. В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения", - сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану на своем сайте вечером 20 декабря.