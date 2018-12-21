21 декабря 2018, 08:01
Следком заинтересовался гибелью школьника в Дербенте
Следователи 20 декабря начали проверку обстоятельств смерти 15-летнего мальчика в дагестанской школе.
Как писал "Кавказский узел", девятиклассник умер 20 декабря на уроке физкультуры в Дербенте. Школьник почувствовал себя плохо и скончался на глазах у одноклассников, рассказал глава города Хизри Абакаров. По его данным, у ребенка были проблемы со здоровьем, в связи с чем он был освобожден от физкультуры.
"Проводится комплекс следственно-оперативных и проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, причин смерти подростка. В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения", - сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану на своем сайте вечером 20 декабря.
"Дагестанская прокуратура нашла нарушения в питании школьников", "Три человека пострадали при взрыве газа в Дагестане", "Человек пострадал при взрыве газа в Махачкале".
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21 декабря 2018, 08:01
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Следком заинтересовался гибелью школьника в Дербенте
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21 декабря 2018, 07:15
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