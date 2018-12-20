20 декабря 2018, 17:36
Школьник умер на уроке физкультуры в Дагестане
Девятиклассник Данила Бодров, у которого были проблемы с сердцем, скончался сегодня на уроке физкультуры в Дербенте.
Инцидент произошел в школе №21. Школьник почувствовал себя плохо и скончался на глазах у одноклассников, сообщил глава города Хизри Абакаров.
"Как мне сказали, у мальчика были проблемы с сердцем. До этого года он был освобожден от физкультуры, однако в 2018 году ему дали разрешение на занятия спортом. Мы создадим комиссию при администрации и также проведем полное разбирательство случившегося", – отметил Абакаров на своей странице в Instagram.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 ноября руководителям девяти школ, двух гимназий и лицея в Казбековском районе Дагестана были назначены штрафы за нарушения в организации питания учеников.
"Три человека пострадали при взрыве газа в Дагестане", "Человек пострадал при взрыве газа в Махачкале", "Число госпитализированных детей в Каспийске достигло 31".
20 декабря 2018, 17:55
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Путин переадресовал Кадырову вопросы о Грозном и детях в Сирии
Владимир Путин не стал предметно отвечать на вопросы журналистов о возвращении из Сирии детей россиян и расширении аэропорта в Грозном, указав, что этим занимается Кадыров.
20 декабря 2018, 17:36
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Школьник умер на уроке физкультуры в Дагестане
Девятиклассник Данила Бодров, у которого были проблемы с сердцем, скончался сегодня на уроке физкультуры в Дербенте.
20 декабря 2018, 16:57
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Путин поручил Бастрыкину разобраться в деле Гасангусейновых
Президент России Владимир Путин пообещал «уделить необходимое внимание» делу об убийстве в Дагестане братьев Гасангусейновых, отвечая на вопрос дагестанской журналистки во время сегодняшней пресс-конференции в Москве.
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Суд отказал в компенсациях жертвам банды Цапка
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