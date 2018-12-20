Физкультурный зал. Фото: Денис Яковлев / Югополис

20 декабря 2018, 17:36

Школьник умер на уроке физкультуры в Дагестане

Девятиклассник Данила Бодров, у которого были проблемы с сердцем, скончался сегодня на уроке физкультуры в Дербенте.

Мэр Дербента о смерти школьника. https://www.instagram.com/p/Brm4IZ-lKIP/Инцидент произошел в школе №21. Школьник почувствовал себя плохо и скончался на глазах у одноклассников, сообщил глава города Хизри Абакаров.

"Как мне сказали, у мальчика были проблемы с сердцем. До этого года он был освобожден от физкультуры, однако в 2018 году ему дали разрешение на занятия спортом. Мы создадим комиссию при администрации и также проведем полное разбирательство случившегося", – отметил Абакаров на своей странице в Instagram.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 ноября руководителям девяти школ, двух гимназий и лицея в Казбековском районе Дагестана были назначены штрафы за нарушения в организации питания учеников.

Примечание:

"Три человека пострадали при взрыве газа в Дагестане", "Человек пострадал при взрыве газа в Махачкале", "Число госпитализированных детей в Каспийске достигло 31".

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