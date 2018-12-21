Чиновник ростовской мэрии не признал вину по делу о взятках

21 декабря 2018, 05:42

Прокурор огласила обвинительное заключение по делу начальника управления благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону Александра Донского, который был экстрадирован из Испании по обвинению во взяточничестве. Донской заявил в суде, что вину не признает.

Как информировал "Кавказский узел", по данным Генпрокуратуры России, начальник управления благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону Александр Донской в 2015 году был объявлен в розыск по обвинению в получении через посредника - подчиненного Станислава Востокова - взятки в размере 500 тысяч рублей от подрядчика по благоустройству города.

Донской с марта 2016 года находился в международном розыске, а 14 марта 2018 года он был доставлен в Москву из Испании в сопровождении сотрудников Интерпола. 20 декабря на процессе в Кировском районном суде Ростова-на-Дону было оглашено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Донского, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Гособвинитель Елена Доброродная зачитала обвинительное заключение. Согласно документу, Донскому вменяется три эпизода вымогательства взятки в крупном размере (п. "б", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ).

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.

Из обвинительного заключения следовало, что Донской с 22 по 27 января 2015 года в ходе неоднократных встреч требовал от руководителя и владельца ООО «Зеленый град» Владимира Нечипуренко оплатить два счета некоего ИП Кадыров на сумму 195 тысяч и 362,5 тысячи рублей соответственно. Фирма Нечипуренко с 1993 года оказывала муниципалитету услуги по озеленению города и, по версии обвинения, в случае невыполнения своих требований Донской грозил отстранить ее от поставок товаров и производства работ городу.

По словам гособвинителя, 27 января 2015 года на улице Пушкинской Нечипуренко передал чемодан с 558 тысячами рублей доверенному лицу Донского Артуру Васильеву, «неосведомленному о совершаемом преступлении».

Кроме того, чиновник обвиняется в получении 100 тысяч рублей взятки от заместителя директора ООО «Южная строительная компания» Карпова, с фирмой которого был заключен муниципальный контракт на строительство парка Вересаева на сумму 7 миллионов 169 тысяч рублей. По версии обвинения, Донской пугал представителей фирмы разрывом муниципального контракта и требовал от них за свою лояльность и содействие 300 тысяч рублей: 200 тысяч переводом на 4 разных счета, принадлежащих неустановленным людям, и 100 тысяч рублей наличными.

Согласно документу, 30 декабря 2014 года Карпов через доверенных лиц Донского Станислава Востокова и Артура Васильева передал чиновнику мэрии 100 тысяч рублей наличными. При этом, по данным обвинения, Васильев опять использовался Донским «вслепую». Также уточняется, что 200 тысяч рублей ЮСК переводить на указанные Донским счета не стала, сославшись на отсутствие денег на своих расчетных счетах.

Третий эпизод касается предложения Донским помощи руководителю компании ООО «Русское зерно» Багадуру Ибрагимову в продлении договора аренды причала, где у предпринимателя находились действующие ресторан и гостиница. Согласно оглашенному обвинительному заключению, 11 сентября 2014 года у Ибрагимова закончился срок аренды причала, и «за ускорение внесения изменений в договор аренды и для продления договора аренды» Донской потребовал от Ибрагимова 250 тысяч рублей, которые он и получил 25 января 2015 года дома у бизнесмена.

Александр Донской на заседании слушал обвинительное заключение с улыбкой на лице. Отвечая на вопрос судьи, он заявил, что виновным себя не признает, а пояснения обещал дать позже в ходе процесса.

После оглашения обвинительного заключения были допрошены первые два свидетеля обвинения - потерпевшие Владимир Нечипуренко и Багадур Ибрагимов. Они в целом подтвердили версию обвинения.

Нечипуренко в своих показаниях уточнил, что передача чемодана с деньгами 27 января 2015 года была проведена в рамках спецопераций ФСБ, куда он обратился за помощью, а из переданных подсудимому 558 тысяч рублей только 60 тысяч рублей были настоящими, остальное представляло собой «денежную куклу». Глава «Зеленого града» также усомнился в том, что доверенное лицо Донского не было посвящено в детали преступления. "Он знал, что это за деньги, спрашивал сумму, никаких возражений от него не последовало", - полагает Нечипуренко.

Допрос свидетелей обвинения будет продолжен на следующем заседании в 11.00 мск 11 января 2019 года.

Комментариями участников процесса или их представителей относительно хода судебного слушания "Кавказский узел" пока не располагает.