20 декабря 2018, 20:54

Дагестанская прокуратура нашла нарушения в питании школьников

В школах Кумторкалинского района организация питания не соответствует СанПиН, а меню не всегда включает полноценный набор продуктов, выявила прокуратура.

В частности, по данным ведомства, меню учеников 1первого-четвертого классов не утверждено соответствующим контролирующим органом. "Кроме того, не учитываются требования рационального распределения энергетической ценности по отдельным приемам пищи, рыба, яйца, сыр не включены в рацион питания детей с необходимой периодичностью. Допущены иные нарушения", - сообщила прокуратура Дагестана.

В отношении руководителей семи образовательных учреждений возбуждены административные дела о нарушениях санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований к организации питания в специально оборудованных местах и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 12 директоров были оштрафованы за плохое питание школьников в Казбековском районе Дагестана.

Примечание:

"Сообщение об инфекции в Махачкале вызвало интерес пользователей соцсети", "Болельщик из Индии госпитализирован в Волгограде с инфекцией", "Зарегистрирован второй случай заражения крымской лихорадкой в Волгоградской области".

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