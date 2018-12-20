Глава дагестанского села заподозрен в присвоении 1,5 млн рублей

20 декабря 2018, 00:06

Уголовное дело возбуждено в отношении главы села Гергебиль в Дагестане по подозрению в мошенничестве, превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщил Следком.

По данным следствия, с ноября 2016 года по декабрь 2017 года подозреваемый заключил с местными жителями фиктивные договоры на проведение дорожных работ на сумму около 1,5 миллиона рублей, "подделав акты приемки выполненных работ".

"Работы фактически не производились [...] Похищенными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению", - сообщило 19 декабря Следственное управление СК по Дагестану на своем сайте.

Уточняется также, что глава села Гергебиль, "желая приукрасить показатели работы", погасил налоги на сумму около 230 тысяч рублей "за счет средств, выделенных на проведение ремонтных работ внутрисельских дорог".

Он подозревается по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере), ч.2 ст.286 (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Максимальное наказание, грозящее чиновнику по статье о мошенничестве, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Комментариев от главы МО "село Гергебиль" или его представителей не поступало. На сайте Гергебильской районной администрации по состоянию на 00.05 мск нет информации об уголовном деле в отношении сельского главы.

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