Три человека госпитализированы после стрельбы в Телави

19 декабря 2018, 09:36

Один из участников ссоры, которая произошла вечером 18 декабря между молодыми людьми в Телави, открыл стрельбу из автомата. Трое раненых доставлены в больницу и прооперированы.

Инцидент произошел вечером 18 декабря. Конфликт между несколькими мужчинами начался в офисе компании, занимающейся переработкой отходов животноводства.

По предварительной информации, один из участников конфликта открыл стрельбу из автомата. В результате, трое человек получили ранения. Один из пострадавших - сын настоятеля телавского монастыря, пишет сегодня "Новости-Грузия".

Бригада скорой помощи доставила раненых в реферальную больницу Телави, сообщил врач больницы Бека Курцикидзе, у двоих наблюдаются огнестрельные переломы костей голени.

Пострадавшие получили ранения в области ног. Ночью им были проведены операции. По данным МВД, начато расследование по статье УК Грузии "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщил Interpressnews.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне семь молодых людей устроили стрельбу в центре Тбилиси. Перестрелка вызвала панику среди горожан, люди спрятались в кафе и магазинах. В результате инцидента пострадавших не было.