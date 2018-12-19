Человек пострадал при пожаре в Чечне

19 декабря 2018, 05:33

При пожаре в жилом пятиэтажном доме в Шалинском районе пострадала женщина, сообщило МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло вечером 18 декабря в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома №10 в селе Чири-Юрт.

Пожар потушен в течение получаса, однако имеется пострадавшая, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС по Чечне.

Информация о пострадавшей и ее состоянии не сообщается. Сведений об этом происшествии на сайте республиканского Минздрава по данным на 05.30 мск 19 декабря не было.

В пятиэтажном доме №10 в Чири-Юрте расположены 38 квартир, в которых проживают 76 человек, уточняется на сайте "Реформа ЖКХ".

"Кавказский узел" также информировал, что 6 ноября ребенок и трое взрослых госпитализированы с ожогами после взрыва газа в жилом доме в Гудермесе.