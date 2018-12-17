17 декабря 2018, 22:58

Полицейский обвинен по делу о гибели пешехода в Кабардино-Балкарии

Передано в суд дело сотрудника полиции, сбившего 82-летнего мужчину на пешеходном переходе в Чегеме, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", по данным следствия, 17 октября сотрудник полиции на автодороге "Кавказ", находясь за рулем автомобиля, нарушил правила дорожного движения и сбил человека на пешеходном переходе. В ноябре следователи сообщили, что в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека", - сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарии.

Согласно выводам следствия, полицейский, находясь за рулем автомобиля, "не уступил дорогу пешеходу, не остановился и не снизил скорость". "[...] в результате чего допустил наезд на пожилого пешехода, переходившего проезжую часть дороги в соответствии с требованиями правил дорожного движения. От причиненных телесных повреждений пешеход скончался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"МЧС уточнило число раненых при ДТП в Кабардино-Балкарии", "Шесть человек стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии", "Водитель внедорожника арестован после крупного ДТП в Кабардино-Балкарии".

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