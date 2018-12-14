Уголовный кодекс. Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 декабря 2018, 15:20

Житель Дагестана осужден за изнасилование ребенка

Житель Цунтинского района признан виновным в изнасиловании 13-летней девочки и приговорен к 12 годам и 8 месяцам колонии, сообщила сегодня прокуратура.

Судом установлено, что в июне 2017 года житель Цунтинского района изнасиловал 13-летнюю девочку, обманным путем заманив ее в безлюдное место, проинформировало ведомство.

Мужчина признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Он приговорен к 12 годам и 8 месяцам лишения свободы. "Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае гражданин Азербайджана был признан виновным в сексуальном насилии над пятилетней девочкой в Каспийске и приговорен к 17 годам колонии.

Примечание:

"Уволен судимый за насилие учитель школы в Дагестане", "Правозащитницы назвали прецедентом решение ЕСПЧ по делу жертвы изнасилования в Дагестане", "Дагестанец осужден на 18 лет за насилие над своими детьми".

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