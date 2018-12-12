ЕСПЧ признал нарушение Литвой прав беженцев из Чечни

12 декабря 2018, 17:30

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию чеченской семье, которой Литва отказала в убежище.

В апреле-мае 2017 года семья из семи человек трижды подавала просьбу о предоставлении убежища в Литве, но всякий раз получала отказ. Находясь сначала на польско-белорусской, а затем на литовско-белорусской границе, эти люди так и не попали на территорию Евросоюза и были высланы в Беларусь.

"Не были приняты во внимание их утверждения о том, что они столкнутся с реальным риском быть возвращенными в Чечню, где с ними обращались неподобающим образом", - говорится в судебном решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ 11 декабря. Суд обязал Литву выплатить чеченской семье 22 тысячи евро.

Отец пятерых детей рассказал суду, что его преследовали чеченские силовики. "К нему домой пришли сотрудники местной полиции и допросили его, а на его дом напали вооруженные люди в масках", - говорится в решении суда. Мужчина 1988 года рождения связал это со своим участием во Второй чеченской войне. Не сумев эмигрировать в 2009 году, он пошел на работу в систему госбезопасности, где участвовал в контртеррористических операциях и обеспечивал безопасность высокопоставленных чеченских чиновников. В 2015 году он уволился. В марте 2017 года правоохранители силой заставили его стать информатором. "Заявителя пытали током и наносили удары по почкам, голове и другим частям тела", - отмечается в решении ЕСПЧ. Там говорится, что после избиений у истца появились боли в почках и проблемы с памятью.

Не сумев после этого получить убежище ни в Польше, ни в Литве, семья оставалась в Беларуси. С октября по декабрь их родным в Чечне присылались повестки, обязывающие явиться в полицию. Когда такая повестка пришла в Беларусь в декабре 2017 года, семью вынудили вернуться в Россию. Одного из истцов там задержали. Освободившись в феврале 2018 года, он заявил об избиениях в СИЗО. "Мужчина также предоставил суду фотографии синяков, которые, по его словам, появились в результате побоев во время ареста", - отмечается в постановлении ЕСПЧ.

После освобождения мужчина воссоединился со своей семьей в центре для беженцев в Польше, где они вновь подали прошение об убежище.

Имена членов этой семьи в решении суда не указаны. На сайте правительства Литвы по состоянию на 17:29 мск 12 декабря нет комментариев относительно вердикта суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 мая 2017 года убежище в Литве получили два гея из Чечни.

С информацией о нарушениях прав человека в Чечне, нападках главы Чечни Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике можно ознакомиться на специальной тематической странице "Кавказского узла" "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" также опубликована статья "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".