Нальчанин получил срок после участия в акции протеста

12 декабря 2018, 13:19

Суд приговорил сегодня к четырем годам колонии жителя Нальчика Руслана Кукушкина, признав его виновным в оправдании терроризма в ходе митинга против действий силовиков, а также в хранении наркотиков.

Северо-Кавказский окружной военный суд сегодня приговорил к четырем годам колонии общего режима жителя Нальчика Руслана Кукушкина, признав его виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (оправдание либо пропаганда терроризма) и по ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

"По версии органов предварительного расследования, 12 апреля 2018 года в ходе публичного выступления на митинге, проходящем на площади Абхазии по проспекту Ленина города Нальчика, с целью воздействия на сознание и волю присутствующих [Кукушкин] обратился к ним с речью, оправдывающей террористическую деятельность участников незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории Кабардино-Балкарской Республики", - пояснил представитель суда.

12 апреля около 100 человек пришли на площадь Абхазии в Нальчике, чтобы принять участие в митинге в связи с резонансным убийством 6 апреля жителя поселка Эльбрус Хусея Макитова. По подозрению в убийстве Макитова были задержаны два прикомандированных в Кабардино-Балкарию силовика, и участники митинга решили обратиться в Генпрокуратуру с просьбой взять расследование на контроль.

Кроме того, по данным суда, в мае этого года Кукушкин обнаружил около дома "наркотическое средство в крупном размере", которое хранил дома "без цели сбыта", сообщил представитель суда.

По его словам, на судебном заседании подсудимый признал вину.

Комментариями от осуждённого либо его представителей относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.