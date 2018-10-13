Азербайджанский оппозиционер арестован после возвращения в страну

13 октября 2018, 13:05

Активист партии «Мусават» Азад Гасанов был арестован 12 октября, на следующий день после возвращения в Азербайджан из Литвы, где находился в политэмиграции. Причина ареста адвокату и родственникам Гасанова остается неизвестной.

Сегодня адвокат Осман Кязимов сообщил, что решением Хатаинского районного суда Баку от 12 октября Гасанов был арестован. Об аресте адвокату сообщили в Хатаинском районном управлении полиции, не сказав, в чем именно Гасанов обвиняется.

«В полиции сообщили, что Азад Гасанов переведен к Бакинский СИЗО-1 в поселке Кюрдаханы. Однако по какой статье начато уголовное дело, и на какой срок избрана мера пресечения информацию не предоставили», - сказал Кязимов корреспонденту «Кавказского узла».

Находящаяся в Литве супруга задержанного Тарана Гасанова сообщила, что 10 октября Азаду позвонили из Баку и сообщили, что его отец находится при смерти.

«Азад срочно вылетел в Баку. В аэропорту он беспрепятственно пересек пограничный контроль. Муж до полудня был вместе с отцом. Днем он пошел в мечеть для совершения намаза и был задержан на улице людьми в штатском, которые его насильно посадили в автомобиль. Брат Азада пытался помешать задержанию, но эти люди заявили, что являются сотрудниками полиции», - рассказала Гасанова корреспонденту «Кавказского узла» по телефону.

«Если Гасанова действительно задержали сотрудники правоохранительных органов, то это они нарушили закон. Силовики должны были представиться, сообщить причину ареста, позволить позвонить родным и пригласить адвоката по выбору. Но в течение суток никакой информации о судьбе Гасанова не было», - считает адвокат Осман Кязимов.

Он также сказал, что в понедельник, 15 октября, будет добиваться встречи с Гасановым.

Гасанов состоял в партии «Мусават» с 2003 года и активно участвовал в протестных акциях, сообщил глава пресс-службы партии Мустафа Гаджибейли. По его словам, в 2014 году опасаясь репрессий, Гасанов покинул Азербайджан и получил политическое убежище в Литве. Гаджибейли неизвестно, было ли ранее возбуждено дело против оппозиционера.

Лидер «Мусават» Ариф Гаджилы осудил задержание Азада Гасанова. «Власти Азербайджана поистине неисправимы. Человека не было в стране несколько лет, и он приехал только чтобы повидаться тяжело больным отцом, а власти воспользовались этим», - сказал Гаджилы корреспонденту «Кавказского узла»

В посольстве Литвы сообщили, что дипмиссия пока не располагает никакой информацией о задержании Асада Гасанова.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказским узлом" освещаются на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".