Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор Ибрагимовым

10 октября 2018, 13:50

Жалоба на приговор активисту Гиясу Ибрагимову и его отцу Гасану Ибрагимову, которые были признаны виновными в оскорблении судей, отклонена сегодня Верховным судом Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2016 года Гияса Ибрагимова и его единомышленника Байрама Мамедова суд приговорил к десяти годам тюрьмы, признав их виновными в незаконном обороте наркотиков. 18 декабря 2017 года суд в Баку добавил три месяца к сроку заключения активиста Гияса Ибрагимова, а его отец Гасан Ибрагимов получил 1,5 года исправительных работ. Оба были признаны виновными в неуважении к суду во время апелляционного разбирательства по делу активиста.



Активисты сочли приговор Байраму Мамедову и Гиясу Ибрагимову местью за граффити на постаменте памятника Гейдару Алиеву в виде надписей: "Qul bayramınız mübarək!" (Поздравляем с праздником рабов!) и "F...k the system!" (Долой систему!). По данным адвоката, Гиясу Ибрагимову также ставили в вину адресованную судьям фразу об их зависимости от властей, а отец активиста в отчаянии проклял судей.

Рассмотрение кассационной жалобы отца и сына Ибрагимовых состоялось сегодня в Верховном суде Азербайджана. При этом оба отказались от участия в разбирательстве, что допускается законодательством, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат осужденных Эльчин Садыгов.

"Сторона защиты просила прекратить уголовное дело по оправдательным основаниям. Высказывания Гияса и Гасана Ибрагимовых в отношении суда и судей укладывались в свободы выражения, гарантированной статьей 10 Европейской конвенции прав и свобод человека. Их высказывания являлись оценочными суждениями. Суд первой инстанции без объективной независимой лингвистической экспертизы вынес обвинительный приговор, а апелляционная инстанция оставила в силе это решение", - отметил Садыгов.

Верховный суд сегодня также оставил жалобу без удовлетворения. Оба подзащитных настроены довести дело до ЕСПЧ, подчеркнул защитник.

В Верховном суде подтвердили информацию об отклонении жалобы Ибрагимовых.

"Уголовное дело против Гияса и Гасана Ибрагимовых преследует, судя по всему, цели не только их наказания за критические высказывания в адрес судей. Это еще и показательное дело о защите судей, выполняющих заказ по преследованию активистов, блогеров и журналистов", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев.

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