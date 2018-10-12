Митинг бывших сотрудников "Кингкоул". 12 октября 2018 г. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла"

12 октября 2018, 18:34

Протестующие в Гуково пожаловались на рост цен

Обещанного угля и выплат долга по зарплате все нет, а цены на продукты и лекарства в октябре значительно выросли, заявили на пикете бывшие сотрудники "Кингкоула". Член инициативной группы Татьяна Авачёва отметила, что акции протеста в Гуково стали малочисленнее.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября акция в Гуково с требованием решить вопрос обеспечения семей шахтеров углем для отопления домов собрала 47 человек. Они пожаловались на невозможность трудоустройства и вымирание бывших шахтерских поселков.

Бывшие работники обанкротившейся компании "Кингкоул" с середины 2016 года регулярно проводят акции, требуя выплаты задолженности по зарплате и предоставления положенного им пайкового угля.

На сегодняшний пикет возле ДК шахты "Ростовская" в Гуково собрались 48 человек, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции. В последние время на пикеты ходят 40-45 человек, и это очень мало, сказала присутствующим член инициативной группы Татьяна Авачёва. "Власти видят, что число участников пикета сокращается, и поэтому не принимает никаких мер, чтобы решить наши проблемы. Поэтому передайте всем, что нужно приходить, пикеты и так сейчас проходят один раз в неделю", - попросила она.

Авачёва пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что на пикеты должны приходить 80 человек, как и указывается в уведомлениях, которые подаются властям. "В последнее время заметен небольшой спад. Возможно, это связано с похолоданием, но мы, члены инициативной группы, будем призывать приходить на пикеты. Нужно, чтобы собиралось не меньше заявленных 80 человек. Проводить пикеты мы не прекратим, пока не будут выполнены все наши требования. А это обещанный гуманитарный уголь - нам должны еще 300 тонн - и полное погашение заработной платы и других компенсационных выплат", - сказала Татьяна Авачёва.

С каждым днем становится все холодней, а обещанного угля все нет, пожаловались участники акции. По словам Авачёвой, о том, когда будет уголь, никто ничего не говорит. "Министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов так к нам и не приехал, и неизвестно, приедет ли он вообще, хотя и обещал. Видимо, придется отправляться самим к нему. С министром мы бы хотели обсудить вопрос продолжения выплат и спросить, где его обещанный уголь", - сказала член инициативной группы.

Гуковские шахтеры встречались с министром энергетики и промышленности Ростовской области Михаилом Тихоновым 2 августа. По данным инициативной группы, разговор дал надежду на получение выплат.

Горняки обратились в Росуглепроф России с просьбой о помощи в получении выплат, сообщила Татьяна Авачёва. В профсоюзе пообещали принять меры, сказала она.

На пикете люди также жаловались, что цены растут, а работы нет, пенсионерам не хватает пенсии. Подорожали все продукты, заявила местная жительница Гуково Людмила Завгородняя корреспонденту "Кавказского узла". То, что с первого октября хлеб в Ростовской области подорожал на 10%, говорили и писали все. В Гуково хлеб подорожал на три-пять рублей за буханку. Но вот то, что подорожали все продукты, как-то все умалчивают. Яйца подорожали на 10 рублей, подорожал сахар и мука, да и все остальное, в том числе и лекарства", - рассказала женщина.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".

Примечание:

"Грузинские шахтеры потребовали повышения зарплат и безопасности труда", "Продлено конкурсное производство в дочерней компании "Кингкоула"", "Шахтеры призвали Путина решить проблемы Гуково".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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12 октября 2018, 18:34

  • Протестующие в Гуково пожаловались на рост цен

    Обещанного угля и выплат долга по зарплате все нет, а цены на продукты и лекарства в октябре значительно выросли, заявили на пикете бывшие сотрудники "Кингкоула". Член инициативной группы Татьяна Авачёва отметила, что акции протеста в Гуково стали малочисленнее.

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