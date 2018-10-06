Гуковские шахтеры встречают заморозки без угля в собственных домах

06 октября 2018, 07:42

После закрытия шахт стало негде работать, и такие поселки, как Алмазный, вымирают, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" бывшие работники обанкротившейся компании "Кингкоул". Управляющий предприятием до сих пор не рассчитался с ними по долгам по зарплате. В отсутствие угля во дворах шахтеров начались кражи дров.

Как информировал "Кавказский узел", 5 октября акция в Гуково с требованием решить вопрос обеспечения семей шахтеров углем для отопления домов собрала 47 человек.

Бывшие работники обанкротившейся компании "Кингкоул" с середины 2016 года проводят акции, требуя выплаты задолженности по зарплате и предоставления положенного им пайкового угля. На акциях в августе и сентябре шахтеры заявили, что не получили уголь, обещанный еще в марте.

Участник пикета Александр Ильяев пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" на то, что ему приходится уже две недели топить печь, так как в доме холодно, а его жена после инсульта и практически не двигается. "Угля нет, электрики делали опиловку деревьев вблизи ЛЭП - вот эти ветки я собираю, и топлю. Но этих дров надолго не хватит, нужен уголь, а денег купить его нет. Я постоянно приезжаю на пикет на велосипеде. Живу в 10 километрах от Гуково, на хуторе Ясном, общественный транспорт не ходит, вот приходится и летом и зимой 10 километров в одну, 10 километров в другую сторону крутить педали", - рассказал Ильяев.

У Елены Кислинской, по ее словам, украли все дрова, которые она собирала летом. "Дрова хранились в сарае покойного папы, а когда настали холода и я решила протопить печку, пришла в сарай, а дров там не оказалось. Кто-то оторвал на сарае несколько досок, вынес все дрова и вставил доски на место. Теперь я не знаю, что делать - на уголь денег нет, дрова украли", - рассказала женщина со слезами на глазах.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Гуково будет +13, ночью похолодает до +3. В последующие трое суток дневные температуры будут колебаться от +15 до +19 градусов, а ночные - от +6 до +8 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии.

Чиновники пытаются решить проблемы шахтеров, заявил конкурсный управляющий

Ближе к вечеру 5 октября в бывшем офисе "Кингкоула" прошла встреча шахтеров с конкурсным управляющим угольной компанией "Алмазная" Романом Копецом. В правительстве обсуждается вопрос по пайковому углю, сказал он. Чиновники понимают, что зима близко, люди начнут мерзнуть, поэтому вопрос, по мнению Романа Копеца, будет решен в ближайшие время. Конкурсный управляющий рассказал также, что на днях встречался с областными чиновниками. Они выразили заинтересованность в том, чтобы снять напряженность в Гуково и думают, где взять денег на погашение долгов - семи миллионов рублей по чистой зарплате и еще около 28 миллионов рублей компенсационных выплат, сказал Роман Копец. Один из вариантов, над которым размышляют чиновники - обратится за помощью в фонд Савиди, отметил он.

Поселок Алмазный вымирает

На пикет 5 октября приезжал представитель службы занятости, который рассказал о имеющихся вакансиях. Пикетчица Алла Беликова пожаловалась, что обращалась на шахту "Ростовская" по поводу вакансии уборщицы, но получила отказ. "Я позвонила, у меня спросили, сколько мне лет. Я ответила, что 56, после чего мне заявили, что уборщица больше не нужна, уже приняли. Я подозреваю, что меня могли не принять из-за возраста, что им молодые уборщицы нужны. А нам тогда что же делать и где работать?", - сказала женщина.

После закрытия шахты работать стало негде, пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" жители поселка Алмазный, расположенного в семи километрах от Гуково. "После закрытия шахты муж был вынужден уехать на Север. Сейчас я с ним вижусь редко, что это за жизнь?", – сказала Наталья Дмитрук. Все, кто моложе, вынуждены ради заработка уезжать в Москву и другие крупные города, отметила она. В поселке закрыли единственный аптечный пункт, а в больнице принимают по определенным дням, рассказала женщина.

Ее дочь Алана сказала, что не может найти работу после окончания техникума. "Мне говорят, что нужен опыт, но какой может быть опыт, если я только отучилась? И это я говорю про Гуково, в Алмазном вообще никакой работы нет. В поселке сходить даже некуда, я не вижу никаких перспектив", – сказала Алана Дмитрук.

Ирина Доброхотская, которая регулярно посещает пикеты в Гуково, рассказала, что ее семья выживает благодаря собственному хозяйству. "Муж получает 15 тысяч, я работы найти не могу - занимаюсь разведением кур, выращиваю картофель. Раньше еще держали индюшек, но в прошлую зиму всех поели. Корма очень дорогие, нет денег их покупать. На зиму нужно четыре тонны угля, но самый дешевый стоит семь тысяч, он не самого лучшего качества. Хороший уголь доходит до девяти тысяч за тонну. Поэтому приходится выбирать между кормами для птицы и углем, чтобы не замерзнуть зимой", - сказала Доброхотская.

"Живу я на пенсию девять тысяч. Проработал 20 лет в лаве, и такая подачка от государства. Денег на жизнь не хватает, приходится на всем экономить, покупаю самые дешевые продуты", – рассказал бывший горнорабочий Николай Долда.

Владелец и продавец продуктового магазина Татьяна Семененко, объясняя полупустые полки, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что товар некому покупать. "После того, как закрыли шахту, работы в поселке не стало. Самые богатые у нас, можно сказать, пенсионеры. Конечно, пенсии небольшие у людей, но зато стабильно. Люди берут самые дешевые продукты, многие в долг. Деньги получат, долги раздадут, и тут же снова начинают залазить в долг. Татьяна показала толстую тетрадку. "Сюда я записываю должников. Более 100 тысяч - это невозвратные долги. Конечно, это отражается на бизнесе. Скорее всего, магазин придется закрывать, никакого навару", - сказала она. По ее словам, в остальных магазинах поселка тоже имеются такие долговые тетради.

На месте закрытых шахт стал проваливаться земля

Николай Шулепов, всю жизнь проработавший в угольной промышленности, показал корреспонденту "Кавказского узла", что осталось от шахты "Алмазная". "Полуразрушенные здания, вырезанный металл, в некоторых помещениях уже поснимали пластиковые окна, идет разграбление", - сообщил местный житель. Он отметил, что на втором Зверевском стволе два года тому назад, уже после закрытия шахты, образовался провал. "Это на территории Красносулинского района. Никто его даже не огородил, и понятно, что провал будет увеличиваться. Рядом с поселком Алмазный, на землях Гуково, тоже есть провал. Его в прошлом году по распоряжению прокуратуры засыпали, но земля снова начала проседать. За всем этим нужно следить, но кому это нужно? А значит, просадки грунта мы можем ждать в любое время, в любом месте", – сказал Николай Шулепов.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".