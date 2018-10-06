Шахтеры на пикете в Гуково потребовали выделить им пайковый уголь

06 октября 2018, 05:30

Акция с требованием решить вопрос обеспечения семей шахтеров углем для отопления домов собрала 47 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", бывшие работники обанкротившейся компании "Кингкоул" с середины 2016 года проводят акции, требуя выплаты задолженности по зарплате и предоставления положенного им пайкового угля. На акциях в августе и сентябре шахтеры заявили, что не получили уголь, обещанный еще в марте.

Пикет шахтёров состоялся 5 октября в Гуково возле ДК шахты "Ростовская". Так как в городе резко похолодало, главным вопросом повестки был гуманитарный уголь, сообщает присутствовавший на пикете корреспондент "Кавказского узла".

Как рассказала член инициативной группы Татьяна Авачёва корреспонденту "Кавказского узла", 4 октября горняки написали письмо на имя губернатора Ростовской области, в котором они просят погасить перед горняками задолженность и решить вопрос с гуманитарным углём.

Ответа на обращение шахтеры пока не получили.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Гуково +3, ясно, ветер 3 метра в секунду. Днем температура поднимется до +13, ветер усилится до 4 метров в секунду. Днем 7 октября ясно, температура воздуха достигнет 16 градусов, скорость ветра составит 4 метра в секунду. Ночью температура опустится до +8, скорость ветра 6 метров в секунду, дождя не ожидается. 8 октября переменная облачность, температура днем +15, ночью +6. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".