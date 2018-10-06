06 октября 2018, 05:30

Шахтеры на пикете в Гуково потребовали выделить им пайковый уголь

Акция с требованием решить вопрос обеспечения семей шахтеров углем для отопления домов собрала 47 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", бывшие работники обанкротившейся компании "Кингкоул" с середины 2016 года проводят акции, требуя выплаты задолженности по зарплате и предоставления положенного им пайкового угля. На акциях в августе и сентябре шахтеры заявили, что не получили уголь, обещанный еще в марте.

Пикет шахтёров состоялся 5 октября в Гуково возле ДК шахты "Ростовская". Так как в городе резко похолодало, главным вопросом повестки был гуманитарный уголь, сообщает присутствовавший на пикете корреспондент "Кавказского узла".

Как рассказала член инициативной группы Татьяна Авачёва корреспонденту "Кавказского узла", 4 октября горняки написали письмо на имя губернатора Ростовской области, в котором они просят погасить перед горняками задолженность и решить вопрос с гуманитарным углём. 

Ответа на обращение шахтеры пока не получили. 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Гуково +3, ясно, ветер 3 метра в секунду. Днем температура поднимется до +13, ветер усилится до 4 метров в секунду. Днем 7 октября ясно, температура воздуха достигнет 16 градусов, скорость ветра составит 4 метра в секунду. Ночью температура опустится до +8, скорость ветра 6 метров в секунду, дождя не ожидается. 8 октября переменная облачность, температура днем +15, ночью +6. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".

Примечание:

"Сотрудники обогатительной фабрики присоединились к акциям шахтеров в Гуково", "Первомай напомнил ростовчанам о безработице в регионе", "Гуковские шахтеры попросили Москалькову о помощи".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

06 октября 2018, 10:11

  • Третий день протестов начался в Магасе

    Протестующие против изменения границы Чечни и Ингушетии провели ночь на площади в Магасе, несмотря на холодную погоду. Женщины, участвующие в акции, отметили ее мирный характер.

06 октября 2018, 09:36

06 октября 2018, 08:37

06 октября 2018, 07:42

  • Гуковские шахтеры встречают заморозки без угля в собственных домах

    После закрытия шахт стало негде работать, и такие поселки, как Алмазный, вымирают, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" бывшие работники обанкротившейся компании "Кингкоул". Управляющий предприятием до сих пор не рассчитался с ними по долгам по зарплате. В отсутствие угля во дворах шахтеров начались кражи дров.

06 октября 2018, 06:56

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи