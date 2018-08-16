Гуковские шахтеры потребовали выдать им уголь

16 августа 2018, 20:48

Выдать обещанный в марте уголь с шахты "Обуховская" и полностью погасить все долги перед шахтерами призвали сегодня власти на пикете в Гуково бывшие работники "Кингкоула", отметив, что денег на покупку угля на зиму у них нет.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа гуковские шахтеры встретились с министром энергетики и промышленности Ростовской области Михаилом Тихоновым. По данным члена инициативной группы, разговор дал надежду на получение выплат, в том числе задолженности перед сотрудниками "Замчаловского антрацита", которая составляет 7,2 миллиона рублей.

Бывшие работники обанкротившейся группы компаний "Кингкоул" с середины 2016 года выходят на пикеты в Гуково, добиваясь выплаты задолженности по зарплате и предоставления положенного им пайкового угля. 5 июня суд удовлетворил требование конкурсного управляющего ОАО "Замчаловский антрацит" о том, чтобы часть средств от продажи шахты и оборудования обогатительной фабрики была направлена на выплату зарплаты горнякам. С конца июня "Региональная корпорация развития" возобновила выплаты сотрудникам "Замчаловского антрацита", но уже 2 июля деньги переводить перестали.

Сегодня в Гуково возле ДК шахты "Ростовская" прошел очередной пикет бывших работников группы компаний "Кингкоул". На акцию собралось около 50 человек, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

В преддверии Дня шахтера (26 августа. - Прим. "Кавказского узла") люди ждали, что будут выплаты зарплаты работникам "Замчаловского антрацита", компенсаций за несвоевременно выплаченную заработную плату и за время простоя, однако их нет, заявила корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы шахтеров Татьяна Авачёва.

"Ожидали выплат и работники УК "Алмазная", но вчера, 15 августа, в Ростове прошло заседание арбитражного суда по несвоевременно выплаченным зарплатам и компенсациям за приостановку. В итоге суд перенесли на 18 сентября", - рассказала она.

По сервисным предприятиям долг составляет 20 миллионов, по "Замчаловскому антрациту" долг по зарплате - 7,2 миллиона, отметила она, пояснив, что общий долг составляет 106 миллионов рублей. "Это та задолженность, которая документально подтверждена и сведения о которой есть в прокураторе города Гукова", - заявила Авачёва, выразив надежду на выплату этих денег в ближайшее время.

По словам Авачёвой, шахтеры также ждут обещанный уголь с шахты "Обуховская".

20 марта представитель министерства промышленности и энергетики Ростовской области Сергей Роговенко на встрече с шахтерами пообещал, что 100 тонн гуманитарного угля с шахты "Обуховская" им доставят до конца месяца.

"100 тонн обещали ещё в марте, но вот уже середина августа, а угля нет. Тихонов (министр энергетики и промышленности Ростовской области. - Прим. "Кавказского узла") обещал, что до конца августа будут продолжены приостановленные выплаты. Мы надеемся, что он сдержит своё слово", - заявила она.

Авачёва также подчеркнула, что пикеты шахтеры будут проводить до тех пор, пока не получат все положенные выплаты. "Эти деньги мы заработали честным трудом, многим сейчас не на что жить", - заявила она.

Участники пикета пожаловались на невозможность купить уголь на зиму

У большинства бывших работников группы компаний "Кингкоул" нет денег на покупку угля для того, чтобы нормально перезимовать, рассказали участники пикета.

По словам участника акции, бывшего шахтера Владимира Торопцева, ему остались должны только 9 тонн угля, но он продолжает ходить на акции протеста. "Я подал в суд. Суд присудил выдать мне уголь, но так как его нет, я снова обратился с заявлением заменить уголь на денежную компенсацию для его покупки. Я проработал 30 лет на шахте "Алмазная", сейчас на пенсии. Угля на зиму нужно 6 тонн, в прошлую зиму дали две тонны гуманитарного угля и 4 тонны я покупал за свои деньги. Отдавал по 7 тысяч за тонну, пенсия у меня 15 тысяч", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" участник пикета.

О том, что добивается компенсации за несвоевременно выплаченную зарплату и выдачу 5 тонн угля, рассказал другой участник пикета Алексей Лукашевич. "Мне 51 год. Я не работаю, потому что в городе меня нигде не берут. Уехать куда-то не могу, так как мама болеет и ее нельзя надолго оставлять. Так вот и живём, перебиваясь. Денег хватает заплатить за ЖКХ и на продукты. Купить одежду мы уже не можем", - рассказал он.

"Мне должны ещё 25 тысяч. 4 сентября будет арбитражный суд, надеюсь, что мне выплатят эти деньги и отдадут 4 тонны угля, которые должны. Мне 54 года, работаю на полставки на почте, получаю 3 тысячи 900 рублей. На зиму только угля нужно закупить на 28 тысяч - это огромные для меня деньги", - рассказала участница акции Надежда Деревнена.

В ходе акции представитель службы занятости Юля Колесникова объявила протестующим, что 17 августа в Гуково будет проходить ярмарка вакансий, куда приедут представители "ЗАО ШВЕЯ" и мебельной фабрики "Прогресс Дон". Шахтёры скептически отнеслись к данной информации, отметив, что многим уже за 50 лет и их никуда не возьмут.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".