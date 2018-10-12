Восемь жителей Беслана попали в больницы после отравления

12 октября 2018, 14:50

Шесть детей и двое взрослых отравились за обедом в частном доме, их госпитализировали минувшей ночью, сообщил Минздрав Северной Осетии.

Врачи диагностировали у детей острую кишечную инфекцию, а у взрослых - пищевое отравление. Состояние всех восьми госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. "После оказанной медиками помощи у всех наблюдается положительная динамика", - сообщили в министерстве.

Отравившиеся дети проходят лечение в республиканской детской клинической больнице, а взрослые находятся в Правобережной центральной районной больнице Беслана, передал сегодня информацию Минздрава Северной Осетии "Интерфакс".

Все восемь отравившихся проживали в одном доме в Беслане, к отравлению могла привести еда из покупного фарша, сообщила сегодня пресс-секретарь республиканского Минздрава Зарина Темирканова.

По ее словам, попавшим в больницу детям от четырех до тринадцати лет, информировал ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце ноября - начале декабря 2017 года в Беслане были госпитализированы с отравлением семь воспитанников одного из детских садов.