Азербайджанские солдаты. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=22462

12 октября 2018, 10:45

Азербайджан заявил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 27 раз за минувшие сутки, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября Азербайджан заявил о 25 обстрелах своих позиций в зоне конфликта, а днем ранее, 10 октября, о 28 обстрелах.  Нагорный Карабах, в свою очередь, заявил о 150 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю, с 30 сентября по 6 октября.

С утра 11 октября по утро 12 октября режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта был нарушен 27 раз, обстрелу из крупнокалиберных пулеметов подверглись позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы в Газахском районе, в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, а также на безымянных высотах в Товузском районе, сообщает сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. 

По данным ведомства, позиции азербайджанской армии были обстреляны как с территории Армении, так и с позиций, расположенных "близ оккупированных сел".

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск не прокомментировали заявления Минобороны Азербайджана об обстрелах на своих официальных сайтах.

Объявленное сторонами карабахского конфликта перемирие после его обострения в апреле 2016 года не остановило противостояния, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Информация об обстрелах в зоне конфликта поступает ежедневно в течение двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" также писал, что утром 11 октября в Тертерском районе близ села Гасангая во время выпаса скота подорвался на мине местный житель Азад Гасанов, он был прооперирован, ему ампутировали ногу, сообщили в больнице.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Алиев и Пашинян договорились вместе предотвращать инциденты на границе", "Армения и Азербайджан поспорили о потерях в зоне конфликта", "Эрдоган подтвердил в Баку поддержку Азербайджана в карабахском конфликте".

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