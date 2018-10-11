Азербайджан зафиксировал 25 обстрелов на границе с Арменией

11 октября 2018, 09:17

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки были обстреляны в двух приграничных районах, в частности, в одном селе, сообщило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября Азербайджан зафиксировал обстрелы в пяти селах. Нагорный Карабах ранее заявил о 150 обстрелах с азербайджанской стороны с 30 сентября по 6 октября.

С 10 по 11 октября режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта был нарушен 25 раз. Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам и на безымянных высотах Товузского района, а также на территории Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана. Оба района, согласно Яндекс.картам, граничат с Арменией.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.55 мск не опубликовали заявлений относительно информации об обстрелах на своих официальных сайтах.

Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после его обострения в апреле 2016 года, не прекратило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В зоне конфликта обстрелы ведутся ежедневно в течение двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Происходящие в зоне карабахского конфликта события "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?" опубликованы в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".