Дом в азербайджанском селе Чямянли, постоянно обстреливаемом с сопредельной стороны. Фото Sputnik / Murad Orujov https://ru.sputnik.az/karabakh/20171117/412791801/obstrel-front-azerbajdzhan-armenija.html

11 октября 2018, 09:17

Азербайджан зафиксировал 25 обстрелов на границе с Арменией

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки были обстреляны в двух приграничных районах, в частности, в одном селе, сообщило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября Азербайджан зафиксировал обстрелы в пяти селах. Нагорный Карабах ранее заявил о 150 обстрелах с азербайджанской стороны с 30 сентября по 6 октября.

С 10 по 11 октября режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта был нарушен 25 раз. Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам и на безымянных высотах Товузского района, а также на территории Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана. Оба района, согласно Яндекс.картам, граничат с Арменией.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.55 мск не опубликовали заявлений относительно информации об обстрелах на своих официальных сайтах.

Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после его обострения в апреле 2016 года, не прекратило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В зоне конфликта обстрелы ведутся ежедневно в течение двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Происходящие в зоне карабахского конфликта события "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?опубликованы в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Алиев и Пашинян договорились вместе предотвращать инциденты на границе", "Армения и Азербайджан поспорили о потерях в зоне конфликта", "Эрдоган подтвердил в Баку поддержку Азербайджана в карабахском конфликте".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 октября 2018, 09:17

11 октября 2018, 08:21

11 октября 2018, 07:56

  • 2 Кадыров потребовал публичных извинений от чеченца за хамское поведение в метро

    Видео, на котором мужчина кидает жестяную банку в пассажиров метро со словами "Ахмат - сила" возмутило главу Чечни. Кадыров жестко охарактеризовал героя видеоролика, заявив, что он не олицетворяет чеченский народ и место его - на ферме. Глава Чечни также потребовал от мужчины явится к нему "первым же самолетом". В республике ранее возникла практика принуждения к извинениям, причем она затрагивала как критиков режима Кадырова так и тех, чье поведение тем или иным образом раздражало власти.

11 октября 2018, 06:52

  • Правозащитник объяснил спор о чечено-ингушской границе провокацией

    Территориальный спор между Чечней и Ингушетией искусственно спровоцирован и нагнетается извне, считает руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев. Орстхоевская община, земли которой стали предметом спора, изначально указывала на отсутствие противоречий относительно этих территорий, отметил правозащитник. Совет тейпа Цечой призвал обе республики отказаться от решений по изменению границ.

11 октября 2018, 06:11

  • Следствие квалифицировало действия Кокорина и Мамаева как групповое хулиганство

    Полузащитник клуба "Краснодар" Павел Мамаев, задержанный вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным по делу о драке в ресторане, подозревается в совершении хулиганства группой лиц по предварительному сговору, сообщил источник в силовых структурах. Следствие намерено сегодня направить в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения.

Темы дня

События дня

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи