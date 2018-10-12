12 октября 2018, 00:22

Пастух подорвался на мине в зоне карабахского конфликта

Житель Тертерского района 22-летний Азад Гасанов подорвался на мине во время выпаса скота. Он прооперирован и ему ампутирована нога, сообщили в больнице.

Инцидент произошел утром 11 октября близ села Гасангая. Азад Гасанов пас скот и из-за сильного тумана заблудился и оказался на заминированной территории у линии соприкосновения войск, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава сельской администрации Ильгар Гасымов.

"Когда мина разорвалась, Азад, несмотря на тяжелое ранение, сумел по мобильному телефону позвать на помощь. Его спешно забрали и доставили в Тертерскую районную больницу", - сказал Гасымов.

По его словам, поскольку ранение Гасанова оказалось тяжелым, его далее перевезли в Центральную больницу соседнего Бардинского района "для оказания помощи со стороны более квалифицированных специалистов".

Врачи прооперировали Гасанова, ему ампутирована одна нога, угрозы жизни нет,  сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в больнице Бардинского района.

Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после его обострения в апреле 2016 года, не прекратило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В зоне конфликта обстрелы ведутся ежедневно в течение двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Происходящие в зоне карабахского конфликта события "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Алиев и Пашинян договорились вместе предотвращать инциденты на границе", "Армения и Азербайджан поспорили о потерях в зоне конфликта", "Эрдоган подтвердил в Баку поддержку Азербайджана в карабахском конфликте".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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