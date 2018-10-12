12 октября 2018, 03:20

Суд прекратил уголовное преследование Таулана Климова

Уголовное преследование жителя Кабардино-Балкарии Таулана Климова по делу о мошенничестве с автомобилем прекращено в связи с отказом прокурора от обвинения, суд предоставил ему право на реабилитацию.

Как писал "Кавказский узел", коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии в феврале отменила приговор в отношении жителя Тырныауза Таулана Климова, которого районный суд признал виновным в мошенничестве. Приговор райсуда не устроил ни защиту, ни обвинение. Мать Климова заявила, что на него оказывалось физическое и психологическое давление. 27 марта в Эльбрусском районном суде началось новое рассмотрение уголовного дела в отношении Климова.

В 2017 году 27-летний Таулан Климов был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. По версии обвинения, летом 2015 года Климов предложил своему знакомому в Тырныаузе приобрести вскладчину автомобиль, который в действительности был арендован, и получил 320 тысяч рублей. Спустя некоторое время Климов попал в ДТП на этом автомобиле, оставил машину во дворе дома приятеля и уехал в Новороссийск. Климов назвал себя жертвой оговора, заявив, что никаких денег не получал и о купле-продаже машины речь не шла.

На заседании суда 11 октября прокурор заявила ходатайство о полном отказе от обвинения, сообщил сам Таулан Климов корреспонденту "Кавказского узла".

Оценив совокупность доказательств, обвинение признало отсутствие состава преступления в действиях подсудимого.

По ходатайству прокурора суд прекратил уголовное дело Таулана Климова за отсутствием в его действиях состава преступления и предоставил ему право на реабилитацию. Мера пресечения - подписка о невыезде - отменена.

Примечание:

"Житель Прохладного пожаловался на судебную волокиту в тяжбе с бывшим силовиком", "Сотрудник ОБЭП в Кабардино-Балкарии заподозрен в получении крупной взятки", "Директор "Кавказкабеля" заподозрен в преднамеренном банкротстве".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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