03 февраля 2018, 03:41

Житель Прохладного пожаловался на судебную волокиту в тяжбе с бывшим силовиком

Охранник нефтепровода в Кабардино-Балкарии Василий Кляпин, осужденный после конфликта с бывшим сотрудником МВД, третий год требует привлечь своего обидчика к ответственности за причиненную ему травму и оскорбление. Полиция, суд и эксперты не усматривают оснований для его преследования.

46-летний житель Прохладного, ветеран боевых действий Василий Кляпин в течение почти трех лет безуспешно пытается добиться привлечения к уголовной ответственности гражданина Гендугова, причинившего ему травму в ходе конфликта. Ссора с бизнесменом, бывшим сотрудником МВД и помощником одного из депутатов парламента Кабардино-Балкарии, произошла на рабочем месте Кляпина - мужчина утверждает, что он выполнял свои должностные обязанности, а в результате получил вред здоровью и несправедливый приговор за умышленную порчу чужого имущества. 2 февраля Верховный суд Кабардино-Балкарии в очередной раз решил, что доказательств для привлечения Гендугова к уголовной ответственности недостаточно, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Как рассказал Василий Кляпин, его конфликт с Гендуговым случился в месте, где проходит магистральный нефтепровод. Кляпин, работавший старшим охранником в ООО «Транснефть-Охрана», патрулировал закрытую зону нефтепровода и 21 марта 2015 года заметил заехавший на охраняемую территорию автомобиль «Тойота Камри». «Это место называется «воздушный переход» - пересечение магистрального нефтепровода с водной преградой. В этом месте  нефтепровод наиболее уязвим, поэтому местность находится под усиленной охраной», - пояснил Кляпин.

Подойдя к машине, Кляпин объяснил водителю, что он нарушил границы охраняемой  зоны, и предложил ему уехать, но тот отказался. Между ними возникла словесная перепалка, которую мужчина на «Тойота Камри» начал снимать на камеру мобильного телефона.

«Я вызвал полицию и нарушитель стал уезжать. Я попытался остановить его, встав перед автомашиной, но этот человек наехал на меня, пытаясь сбить с ног. Тогда я запрыгнул на капот, но он продолжал движение, поворачивая машину в разные стороны. И тогда я разбил ему лобовое стекло», - рассказал Кляпин. По словам охранника, нарушитель протащил его автомобилем по земле примерно сто метров, из-за чего он получил травму ноги.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью Кляпина был нанесен вред здоровья средней тяжести - «надрыв четырехглавой мышцы правого бедра», указано в копии СМЭ, которая имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Охранник действовал в соответствии со статьей 11  Закона о ведомственной охране, в которой  говорится, что «работник ведомственной охраны имеет право задержать подозрительное  лицо». По словам Кляпина, Гендугов вызвал у него подозрение из-за того, что стал спешно уезжать после вызова им полиции.

В настоящее время Василий Кляпин не работает - по словам мужчины, его отряд охраны был расформирован, и охрану нефтепровода передали другому отряду.

Уголовное преследование Кляпина

21 декабря 2015 года мировой суд судебного участка №4 в Прохладном признал Василия Кляпина виновным в умышленной порче чужого имущества (часть 1 статьи 167 УК РФ), приговорил его к штрафу в 6 тысяч рублей и применил объявленную по случаю 70-летия Победы амнистию, освободив мужчину от наказания со снятием судимости, следует из имеющейся в распоряжении "Кавказского узла" копии приговора.

Василий Кляпин не согласен ни с приговором, ни даже с применением к нему амнистии, так как виновным он себя не считает. «Я не понимаю, как суд меня мог амнистировать, когда я свою вину не признал. Амнистируют тех, кто признает себя виновным», - сказал Кляпин корреспонденту "Кавказского узла".

Кляпин настаивает, что «порча имущества» была вынужденной. Ущерб, нанесенный машине, был оценен в сумму более 44 тысяч рублей. Из приговора следует, что ссора между Кляпиным и Гендуговым произошла "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений", а повреждения автомобилю Гендугова Кляпин нанес умышленно. По словам Кляпина, ему пришлось  выплатить Гендугову  51 тысячу рублей  не только за разбитое стекло, но за все обнаруженные экспертами на машине царапины и вмятины.

Прохланенский  районный суд 20 февраля 2016 года оставил приговор Кляпину без изменения. Судья Верховного суда Кабардино-Балкарии, куда обратился Кляпин, 20 июля 2017 года отказался передать его жалобу с требованием пересмотра приговора в кассационную инстанцию. 28 ноября 2017 года зампредседателя Верховного суда России отменил это постановление, кассационная жалоба осужденного Кляпина была передана вместе с уголовным делом для рассмотрения в президиум Верховного суда Кабардино-Балкарии. В результате приговор был отменен, дело направили на новое рассмотрение в районный суд в ином составе судей, но оно пока не состоялось.

Версия Гендугова о конфликте с Кляпиным также имеется в приговоре суда. По утверждению Гендугова, он не видел обозначений охраняемой территории в месте, где остановил свой автомобиль. К нему подошел мужчина в черной форме без опознавательных знаков и начал, не представившись, переписывать номера его машины. Гендуков подтвердил, что у него с мужчиной возникла перепалка и он стал снимать происходящее, но затем решил уехать. Мужчина, согласно показаниям Гендугова, не давал ему уехать и стал высказывать угрозы в его адрес, а потом взобрался на капот машины. Гендугов отрицает, что продолжил движение, когда охранник сполз с капота, а удары Кляпина в стекло автомобиля описал как умышленные.

Кляпин назвал волокиту способом увести его обидчика от ответственности

Кляпин пытался добиться уголовного преследования своего оппонента и восемь раз обжаловал постановление дознавателя отдела местной полиции об отказе в возбуждении дела в отношении И. Гендугова «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления» и они каждый раз отменялись, но сотрудник полиции вновь выносила аналогичные постановления, пояснил мужчина. 

«12 декабря 2017 года Прохладненский райсуд удовлетворил мою жалобу о незаконности и необоснованности очередного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Гендугова, признав постановление незаконным и необоснованным. Но в  то же время суд указывает, что «при рассмотрении дознавателем сообщения о преступлении, допущенных нарушений уголовно-процессуального закона не установлено», - рассказал Кляпин.

Суд также пришел к выводу, что собранных доказательств недостаточно для привлечения Гендугова к уголовной ответственности и необходимо провести доследственную проверку. В апелляционной жалобе в Верховный суд Кабардино-Балкарии Кляпин просил исключить из решения районного суда указание о необходимости проведения доследственной проверки - он убежден, что «в материалах содержится достаточно оснований для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении Гендугова».

Решение Верховного суда Кабардино-Балкарии от 2 февраля его не устроило - по мнению Кляпина, волокита организована специально, чтобы Гендугов в итоге избежал уголовной ответственности за истечением срока давности.

Эксперты не усмотрели оскорбления в слове "сволочь"

Василий Кляпин пытается добиться наказания Гендугова и по статье об оскорблении, так как на одном из судебных заседаний последний произнес в его адрес слово "сволочь". Назначенную судом по жалобе Кляпина судебно-лингвистическую экспертизу проводили два доктора наук и один доцент КБГУ. 

В своем заключении на 15-ти страницах, копия которого имеется у "Кавказского узла", эксперты пришли к выводу, что слово "сволочь" не является оскорбительным, не унижает честь и достоинство Кляпина и вовсе не было направлено на него. Адвокат Вячеслав Богатырев, представляющий интересы Кляпина, назвал это заключение «странным».

«А кого он оскорблял, если не Кляпина - судью или прокурора? Все можно объяснить так, что ничего не поймешь», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла". Очередное заседание суда по делу об оскорблении назначено на 5 февраля.

Адвокат Богатырев воздержался от предположений о заинтересованности прохладненских судей, но подчеркнул, что их решения за три года не позволили добиться подвижек в деле. «Три года мы добивались отмены приговора в отношении Кляпина за разбитое лобовое  стекло и добились этого, только обратившись в Москву. После этого президиум Верховного суда КБР вынужден был направить дело на новое рассмотрение. А привлечения Гендугова к уголовной ответственности за нанесенную им травму Кляпину так и не добились», - констатировал адвокат.

Богатырев уверен, что дело о разбитом стекле нельзя было выделять в отдельное производство, что вопросы об ответственности каждого из участников инцидента должны были рассматриваться вместе. «А то получается, что стекло автомобиля имеет ценность, а здоровье человека – нет», - подчеркнул он.

Примечание:

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Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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