МВД Кабардино-Балкарии оценило в 660 миллионов ущерб от фиктивных кредитов

11 октября 2018, 15:20

Председатель правления коммерческого банка и руководитель фирмы в Кабардино-Балкарии арестованы по делу об оформлении кредитов на фиктивных заемщиков, сообщила сегодня полиция.

По данным МВД, в 2016-2018 годах подозреваемые составили 148 фиктивных заявок от жителей республики на получение потребительских кредитов. Предприниматель прилагал к этим заявкам подложные документы о том, что заемщики работают в его фирме.

Сумма кредитов варьировалась от 4,7 до 6,8 миллиона рублей, всего по этой схеме было выдано 659,5 миллиона. Все эти деньги председатель правления банка и руководитель фирмы присвоили себе, утверждается в сообщении пресс-службы республиканского главка МВД.

Против подозреваемых возбуждено дело о мошенничестве, предполагающее заключение сроком до десяти лет. Нальчикский городской суд постановил арестовать обоих на два месяца, сообщило сегодня на своем сайте ведомство.

Название банка и фамилии арестованных в сообщении не указаны. Комментариями подозреваемых или их представителей "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 августа было передано в суд дело руководителя предприятия в Нальчике, обвиненного в предоставлении ложных сведений для получения кредита на 40 миллионов рублей.