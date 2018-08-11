11 августа 2018, 16:19

Бизнесмен в Кабардино-Балкарии попал под суд за кредит на 40 миллионов

В Нальчике руководителя предприятия будут судить за предоставление ложных сведений для получения кредита на 40 миллионов рублей, сообщила Генпрокуратура России.

По версии следствия, руководитель ООО «Монолит» в мае 2011 года предоставил недостоверные сведения о финансовой и хозяйственной деятельности своей компании в филиал одного из банков. Банк на основании полученных документов выдал подозреваемому кредит в 40 млн рублей. Однако бизнесмен своих кредитных обязательств не выполнил, отметили в ведомстве.

После обращения банка в правоохранительные органы, следователи возбудили уголовное дело о получении кредита путём предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, нанесшее крупный ущерб, сообщается 10 августа на сайте Генпрокуратуры РФ.

В настоящее время уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу. Комментариев от обвиняемого или его адвокатов по этому делу, пока не поступало.

Примечание:

"Жительница Кабардино-Балкарии обвинена в хищении 6 миллионов у банка""Фермер в Кабардино-Балкарии обвинена в мошенничестве на 4,4 миллиона""Директор адыгейского свинокомплекса обвинен в хищении 8,4 миллиона".

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