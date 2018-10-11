11 октября 2018, 02:27
Траты жены банкира Азербайджана вызвали вопросы у британских следователей
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) заинтересовали источники доходов жены бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева Замиры после крупных трат в универмаге и покупки дорогой недвижимости.
Требование было выдвинуто NCA в начале года, однако личность ответчика была раскрыта только сейчас, так как истекло время неразглашения этой информации для СМИ.
Вопросы к Замире Хаджиевой возникли после того, как она потратила в универмаге Harrods около 16 миллионов фунтов и купила недвижимость в Британии на более чем 20 миллионов фунтов, передает 10 октября русская служба BBC.
Объяснить появление столь крупной суммы денег суммы у гражданина иностранного государства NCA потребовало впервые, сообщает издание.
Британские власти имеют право направлять запросы об имуществе и его происхождении собственникам активов стоимостью от 50 тысяч фунтов, в первую очередь, если это подозреваемые в преступной деятельности, а также влиятельные политические фигуры из стран, которые не входят в Европейскую экономическую зону, отмечается на сайте издания.
Джахангир Хаджиев с 2001 по 2015 годы возглавлял Международный банк Азербайджана, а в 2016 году он был приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы за хищение, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и по другим обвинениям, а также к штрафу почти в 40 миллионов долларов, пишут "Ведомости".
Комментариев относительно требований Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании от Замиры Хаджиевой не поступало.