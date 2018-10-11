11 октября 2018, 02:27

Траты жены банкира Азербайджана вызвали вопросы у британских следователей

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) заинтересовали источники доходов жены бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева Замиры после крупных трат в универмаге и покупки дорогой недвижимости.

Требование было выдвинуто NCA в начале года, однако личность ответчика была раскрыта только сейчас, так как истекло время неразглашения этой информации для СМИ. 

Вопросы к Замире Хаджиевой возникли после того, как она потратила в универмаге Harrods около 16 миллионов фунтов и купила недвижимость в Британии на более чем 20 миллионов фунтов, передает 10 октября русская служба BBC.

Объяснить появление столь крупной суммы денег суммы у гражданина иностранного государства NCA потребовало впервые, сообщает издание.

Британские власти имеют право направлять запросы об имуществе и его происхождении собственникам активов стоимостью от 50 тысяч фунтов, в первую очередь, если это подозреваемые в преступной деятельности, а также влиятельные политические фигуры из стран, которые не входят в Европейскую экономическую зону, отмечается на сайте издания.

Джахангир Хаджиев с 2001 по 2015 годы возглавлял Международный банк Азербайджана, а в 2016 году он был приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы за хищение, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и по другим обвинениям, а также к штрафу почти в 40 миллионов долларов, пишут "Ведомости".

Комментариев относительно требований Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании от Замиры Хаджиевой не поступало.

Примечание:

"Политзек Гусейнов пообещал продолжить борьбу с коррупцией в Азербайджане", "Европарламент обозначил приоритеты нового соглашения между ЕС и Азербайджаном", "ПАСЕ ввела санкции против главы делегации Азербайджана".

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