Траты жены банкира Азербайджана вызвали вопросы у британских следователей

11 октября 2018, 02:27

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) заинтересовали источники доходов жены бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева Замиры после крупных трат в универмаге и покупки дорогой недвижимости.

Требование было выдвинуто NCA в начале года, однако личность ответчика была раскрыта только сейчас, так как истекло время неразглашения этой информации для СМИ.

Вопросы к Замире Хаджиевой возникли после того, как она потратила в универмаге Harrods около 16 миллионов фунтов и купила недвижимость в Британии на более чем 20 миллионов фунтов, передает 10 октября русская служба BBC.

Объяснить появление столь крупной суммы денег суммы у гражданина иностранного государства NCA потребовало впервые, сообщает издание.