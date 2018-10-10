Мамаев задержан по подозрению в хулиганстве

10 октября 2018, 21:43

Правоохранители задержали на двое суток полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева после допроса в полиции по делу о драке в ресторане.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 октября в ресторане "Кофемания" на Большой Никитской улице в Москве произошла драка с участием нападающих "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. В потасовке пострадали двое чиновников - директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин. "Краснодар" заявил о возможном расторжении контракта с Мамаевым и обратился в отношении футболиста с заявлением в Российский футбольный союз.

Нападающего "Зенита" и полузащитника "Краснодара" подозревают в том, 8 октября они избили несколько человек. Незадолго до драки в "Кофемании" футболисты стали участниками потасовки на парковке у гостиницы "Пекин" в Москве, пострадал водитель сотрудницы "Первого канала", пишет "Р-спорт". Полиция возбудила уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ) по двум инцидентам, однако впоследствии потасовка в кафе была выделена в отдельное производство по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), уточнило издание.

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев сегодня явился на допрос в Главное следственное управление Главного управления МВД по Москве, передает со ссылкой на сотрудника московской полиции Юрия Титова ТАСС. Также в полицию для дачи объяснений прибыл Кокорин, приводит сообщение официального представителя МВД Ирины Волк издание. По ее словам, Мамаев задержан на 48 часов по подозрению в хулиганстве.