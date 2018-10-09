Южная Осетия освободила двух граждан Грузии

09 октября 2018, 15:20

Акакий Датиашвили, которого Грузия считала похищенным, сегодня был освобожден после уплаты штрафа за нарушение границы. Суд в Южной Осетии сегодня также освободил Майю Отинашвили, приговорив ее к условному сроку.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября Грузия заявила о похищении пастуха у границы с Южной Осетией. По данным грузинской стороны, 50-летний Акакий Датиашвили был похищен вечером 6 октября во время выпаса скота. 37-летняя Майя Отинашвили была задержана 29 сентября в окрестностях села Хурвалети Горийского района Грузии. По данным КГБ Южной Осетии, она не только нарушила границу, но и неоднократно за денежное вознаграждение помогала делать это другим жителям Грузии и Южной Осетии. Она была заключена под стражу.

В комитете госбезопасности Южной Осетии заявили, что Датиашвили был задержан пограничным нарядом за нарушение режима границы Южной Осетии.

"На участке государственной границы Южной Осетии с Грузией в районе населенного пункта Гром Цхинвальского района 6 октября за нарушение режима госграницы РЮО пограничным нарядом задержан гражданин Грузии Акакий Ясонович Датиашвили, 1968 года рождения, житель села Кирбали Горийского муниципалитета", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе комитета госбезопасности Южной Осетии.

Суд Цхинвальского района сегодня наложил административный штраф на задержанного. Датиашвили был передан представителям грузинской стороны в районе села Эргнети.

Сегодня же состоялось окончательное судебное заседание по делу Майи Отинашвили. Югоосетинский суд постановил приговорить ее к году условного наказания с испытательным сроком в шесть месяцев и освободить из заключения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в суде.

После оглашения приговора югоосетинские пограничники перевели Отинашвили из суда в приграничный населенный пункт Эргнети, где ее передали представителям грузинской стороны.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии.