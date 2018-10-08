Сунжа. Ингушетия. Фото: Евгений Шивцов https://ru.wikipedia.org/

08 октября 2018, 18:30

Житель Ингушетии ранен при обстреле в Сунже

Мужчина госпитализирован после обстрела в городе Сунжа, сообщил Следком. Среди версий инцидента рассматривается "кровная месть", заявил источник в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошел сегодня около 11.30 мск на улице Калинина.

"Неустановленным лицом произведены выстрелы из огнестрельного оружия в автомобиль марки "БМВ-325" под управлением 49-летнего мужчины, в результате которых потерпевший с огнестрельными ранениями в области головы и туловища доставлен в Сунженскую центральную районную больницу", - сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Ингушетии.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщается на сайте ведомства.

"Среди версий произошедшего рассматривается кровная месть", - цитирует источник в правоохранительных органах Ингушетии РИА "Новости".

Пострадавший госпитализирован с травмами лица, он находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Сунженской центральной районной больнице.

Традиция кровной мести не стала на Северном Кавказе частью истории, а по-прежнему действует как актуальный социальный механизм. Этот обычай, сложившийся при родовом строе как способ защиты чести и имущества рода, состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Свидетели по делу ингушского ЦПЭ рассказали о кровной мести силовику", "Свидетели подтвердили версию Альберта Хамхоева о подброшенном ему оружии", "День поддержки жертв пыток напомнил о резонансных делах на Северном Кавказе".

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