Премия имени Анны Политковской вручена за выступления против насилия и экстремизма

07 октября 2018, 04:08

Международная неправительственная организация RAW in War накануне годовщины смерти Анны Политковской присудила премию, названную ее именем, руководителю организации "Женщины Манипура - жертвы вооруженного насилия" Биналакшми Непрам и белорусской писательнице Светлане Алексиевич за выступления "против несправедливости, насилия и экстремизма".

Как писал "Кавказский узел", 4 октября были объявлены лауреаты премии Анны Политковской. Ими стали нобелевский лауреат по литературе из Белоруссии Светлана Алексиевич и индийская активистка Биналакшми Непрам.

Премии имени Анны Политковской вручены Светлане Алексиевич и Биналакшми Непрам, которые выступили против несправедливости, насилия и экстремизма "в ситуации продолжающихся в их регионах "забытых" вооруженных конфликтов", говорится в пресс-релизе организации.

Отмечается также, что Алексиевич и Непрам неоднократно угрожали физическое расправой.

Член комитета по номинациям, лорд Франк Джадд сказал, что "Анна Политковская всегда будет оставаться путеводной звездой и вдохновительницей всех, кто отстаивает высочайшие стандарты журналистики и борется за свободу".

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в преддверии годовщины убийства Анны Политковской заявила, что российские власти не провели расследования о причастности к преступлению федеральных силовиков и чеченских чиновников. Она также напомнила о решении ЕСПЧ выплатить родным убитой 20 тысяч евро компенсации, поскольку не был установлен заказчик убийства.

Награды будут вручены победительницам премии в марте 2019 года на специальной церемонии "Отказываемся молчать", которая пройдет в рамках фестиваля Women of the world (WOW; "Женщины мира") в Лондоне, сообщает "Новая газета".

Премия имени Анны Политковской была учреждена в 2007 года, через год после смерти журналистки. Первым ее лауреатом стала правозащитник и журналист Наталья Эстемирова, напоминает "Коммерсант".

15 июля 2009 года сотрудница представительства ПЦ "Мемориал" в Чечне Наталья Эстемирова была похищена в Грозном, вывезена в Ингушетию и убита.

В 2016 году премия была присуждена председателю общественной организации "Женщины Дона" Валентине Череватенко

RAW in War особо отметила мужество женщин-рохинджа

Также организация RAW in War особо отметила мужество 400 женщин-представительниц мусульманского народа рохинджа из организации "Шанти Мохила" ("Женщины мира"). Они требуют справедливости для себя и всех жертв насилия в Мьянме, говорится в пресс-релизе организации.

Напомним, что в конце августа 2017 года в Мьянме начали происходить столкновения между буддистами и мусульманами - представителями народа рохинджа. Погибли более 400 человек, по меньшей мере 18,5 тысячи мусульман бежали в Бангладеш. По данным ООН, число мусульманских беженцев может составлять до 28 тысяч. Это вызвало резонанс в мусульманских общинах Северного Кавказа. В частности, митинги в поддержку рохинджа прошли в Махачкале, Черкесске и Грозном.

По словам адвоката Мурада Мусаева, который с января 2017 года работает в рамках проекта по оказанию юридической помощи жертвам преследования мусульман в Мьянме Rohingya Alert, в стране "совершается образцово-показательный геноцид над весьма многочисленным, но при этом совершенно беззащитным народом".

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил выступить против России, если российские власти займут сторону организаторов преследования мусульман. Никакой фронды со стороны главы Чечни в связи с его заявлением нет, поскольку каждый человек вправе иметь свое мнение, заявил 5 сентября Владимир Путин.