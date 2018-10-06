06 октября 2018, 23:50

Руслан Рахаев этапирован в колонию

Бывший заместитель начальника ОВД Черкесска Руслан Рахаев, приговоренный к девяти годам лишения свободы, сегодня этапирован в колонию для отбывания наказания.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня Черкесский городской суд признал Руслана Рахаева виновным в избиении задержанного до смерти и назначил ему девять лет колонии строгого режима с лишением звания капитана полиции. Также суд постановил взыскать с него компенсацию морального вреда потерпевшим в размере миллиона рублей. Защита обжаловала приговор. Важные доказательства и доводы защиты суд не учел, заявили "Кавказскому узлу" представители фонда "Общественный вердикт" и адвокаты Рахаева. 12 сентября Верховный суд республики утвердил обвинительный приговор Рахаеву.

По версии обвинения, Рахаев 7 октября 2011 года избил до смерти задержанного Дахира Джанкезова. Он был обвинен в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Потерпевший по делу Хаджи Джадтоев заявил, что Рахаев избил и его, но сам подсудимый сказал, что впервые увидел Джадтоева в зале суда. Защита Рахаева утверждает, что Джанкезов был избит до того, как попал в кабинет к подсудимому.

Сегодня Руслан Рахаев был этапирован в колонию для отбывания наказания. В то же время фонд "Общественный вердикт", который в течение восьми лет уголовного преследования бывшего сотрудника полиции оказывал ему правовую помощь, обжаловал приговор в кассационном порядке, сообщили в фонде.

"Сейчас "Общественный вердикт" обжалует приговор Рахаеву в Президиуме Верховного суда КЧР, затем в Верховном суде РФ. Нам наверняка придется это делать, так как за восемь лет, которые мы защищаем Рахаева, мы поняли, что представляют собой Следственный комитет в этой республике, прокуратура и суд. А еще очевидно, что расследования гибели Дахира Джанкезова в полиции Черкесска не будет", - говорится в сообщении на сайте организации.

Примечание:

"Защита отметила общественную поддержку Рахаева", "Руслан Рахаев напомнил суду о противоречиях в его деле", "Защита попросила суд оправдать Рахаева".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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07 октября 2018, 00:21

06 октября 2018, 23:50

  • Руслан Рахаев этапирован в колонию

    Бывший заместитель начальника ОВД Черкесска Руслан Рахаев, приговоренный к девяти годам лишения свободы, сегодня этапирован в колонию для отбывания наказания.

06 октября 2018, 22:34

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