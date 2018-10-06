Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах

06 октября 2018, 12:58

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана с 30 сентября по 6 октября сделали более тысячи выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

«В период с 30 сентября по утро 6 октября азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта порядка 150 раз. Вооруженные силы Азербайджана произвели по карабахским позициям более 1000 выстрелов из стрелкового оружия разного типа», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.

По его словам, силы Армии обороны Нагорного Карабаха «строго придерживаются установленного режима прекращения огня и продолжают уверенно нести боевую службу на передовой линии».

Оборонное ведомство Азербайджана к 12:55 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом сегодня утром Азербайджан заявил, что за минувшие сутки зафиксировано 27 нарушений перемирия. Обстрелы велись как с территории Армении, так и с позиций, расположенных на территории, которую Азербайджан считает оккупированной, говорится в сообщении ведомства.

Как писал "Кавказский узел", неделю назад Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 230 обстрелах за период с 23 по 29 сентября.

Перемирие, которое было объявлено после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, не остановило противостояния сторон, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта ведутся в течение двух лет каждый день, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".