Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 230 обстрелах за неделю

29 сентября 2018, 18:53

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана с 23 по 29 сентября сделали более трех тысяч выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 15 по 22 сентября Нагорный Карабах зафиксировал 250 случаев нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны.

26 сентября во время обстрела со стороны Азербайджана погиб военнослужащий Агаси Мкртчян, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

"В период с 23 по утро 29 сентября азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта более 230 раз. Вооруженные силы Азербайджана произвели по карабахским позициям порядка 3000 выстрелов из стрелкового оружия разного типа", - цитирует корреспондент "Кавказского узла" пресс-службу министерства обороны Нагорного Карабаха.

Ведомство отметило, что Армия обороны Нагорного Карабаха режима прекращения огня не нарушала.

Азербайджанское министерство обороны Азербайджана к 15:00 мск не разместило комментариев к этому заявлению на своем сайте. При этом ведомство регулярно заявляет об обстрелах своих позиций со стороны Армении и с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха. Только за минувшие сутки Азербайджан зафиксировал 98 таких случаев.

После обострения карабахского конфликта, которое длилось со 2 по 5 апреля 2016 года, стороны объявили о перемирии, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет после заключения перемирия в зоне конфликта обстрелы велись ежедневно, это следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Отметим, что 28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян договорились о создании механизма оперативной связи для предотвращения нарушений перемирия между сторонами нагорно-карабахского конфликта. В ночь на 28 сентября на границе не было зарегистрировано ни одного нарушения, заявил Пашинян.