Митинг перед парламентом Ингушетии 04.10.2018.Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла"

04 октября 2018, 12:58

Власти Ингушетии отказались пустить активистов на заседание парламента

Представитель главы Ингушетии отказал активистам в просьбе присутствовать на голосовании об изменении границы республики, объяснив это закрытым режимом заседания, сообщил глава республиканского отделения "Яблока" Руслан Муцольгов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, по данным пресс-службы главы Ингушетии, 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. Заседание парламента проходило на фоне многолюдной акции противников соглашения об изменении границ.

26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Соглашение должны ратифицировать парламенты обеих республик. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Участники стихийной акции направили сегодня в парламент своего делегата с просьбой дать возможность десяти представителям общественности следить за ходом голосования депутатов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель регионального отделения "Яблока" Руслан Муцольгов.

"Делегат озвучил просьбу допустить представителей общественности на голосование по передаче земель Чечне. Но представитель администрации главы республики отказал, сообщив, что депутаты будут голосовать в закрытом режиме", - рассказал он.

По его словам, протестующие ждали результатов голосования, чтобы принять решение о дальнейших действиях. "Участники акции будут действовать в зависимости от того, как проголосовали депутаты", - сказал Муцольгов.

По его оценкам, количество протестующих - от 5 до 10 тысяч человек.

Об отказе властей допустить активистов на голосование Руслан Муцольгов сообщил сегодня и на своей странице в Facebook. "Выступающие обращаются к депутатам, взывая к их совести, быть с народом республики и не голосовать за ратификацию соглашения. Собравшиеся просят обратить внимание на собравшихся: "Теперь вы знаете, что мы есть и мы здесь", - написал активист.

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Акция в Магасе проходит на фоне жестких мер безопасности", "Противники передела чечено-ингушской границы заявили о давлении силовиков", "Суд оштрафовал Муцольгова за акцию в Магасе".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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