04 октября 2018, 06:14
Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Госпитализированы два человека.
Авария с участием маршрутки Hyundai County и легкового автомобиля Honda FR произошла вечером 3 октября на улице Шеболдаева в Ростове-на-Дону.
По предварительной версии, маршрутка под управлением 54-летнего водителя врезалась в стоящую легковушку, в которой находился 48-летний мужчина, пишет "Дон24".
В результате аварии пострадали два пассажира маршрутки. С травмами они были доставлены в больницу, сообщает donday.ru.
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что во Фроловском районе Волгоградской области 2 октября столкнулись легковушка и маршрутка. В результате аварии погибла пассажирка легкового автомобиля, еще два человека были госпитализированы. Пассажира маршрутки не пострадали.
"МЧС сообщило о семи пострадавших в ДТП близ Волгограда", "Шесть человек стали жертвами ДТП в Волгоградской области", "МЧС сообщило о семи пострадавших в ДТП близ Волгограда".
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04 октября 2018, 06:14
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Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Госпитализированы два человека.
04 октября 2018, 05:51
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Политологи назвали внеочередные выборы в Армении последним этапом "бархатной революции"
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