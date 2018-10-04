Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Ростове-на-Дону

04 октября 2018, 06:14

В Ростове-на-Дону столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Госпитализированы два человека.

Авария с участием маршрутки Hyundai County и легкового автомобиля Honda FR произошла вечером 3 октября на улице Шеболдаева в Ростове-на-Дону.

По предварительной версии, маршрутка под управлением 54-летнего водителя врезалась в стоящую легковушку, в которой находился 48-летний мужчина, пишет "Дон24".

В результате аварии пострадали два пассажира маршрутки. С травмами они были доставлены в больницу, сообщает donday.ru.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что во Фроловском районе Волгоградской области 2 октября столкнулись легковушка и маршрутка. В результате аварии погибла пассажирка легкового автомобиля, еще два человека были госпитализированы. Пассажира маршрутки не пострадали.