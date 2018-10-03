В ДТП с маршруткой в Волгоградской области погибла женщина

03 октября 2018, 05:30

При столкновении легкового автомобиля и маршрутки во Фроловском районе погибла женщина, еще два человека госпитализированы.

Авария с участием автомобиля ВАЗ-2107 и маршрутки Mercedes произошла 2 октября во Фроловском районе на 822 километре трассы М-6.

По предварительным данным, водитель маршрутки, следовавшей из Волгограда в Урюпинск не выдержал безопасную дистанцию и врезался в "Жигули", водитель которой притормозил, чтобы развернуться, пишет v1.ru.

От удара на месте аварии погибла 66-летняя женщина, которая ехала на заднем сиденье ВАЗа. Водитель легковушки и его 36-летняя пассажирка госпитализированы. Водитель находится в тяжелом состоянии, сообщает v102.ru.

В момент аварии в маршрутке находились пассажиры. Им была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались, как и водитель маршрутки, сообщает издание.