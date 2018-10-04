04 октября 2018, 00:32

Четыре человека пострадали при ДТП в Ингушетии

Мужчина и трое его детей были госпитализированы с травмами после столкновения двух автомобилей в Ингушетии.

Сообщение об аварии на федеральной трассе "Кавказ" в районе города Сунжа поступило спасателям в 18.15 мск среды, 3 октября.

"Произошло столкновение автомобилей "ВАЗ 21112" и "ЗИЛ 131". Имеются пострадавшие, которые госпитализированы в Сунженскую районную центральную больницу", - сообщило 3 октября Главное управление МЧС по Ингушетии на своем сайте.

В больницу поступил мужчина и трое его детей, передает со ссылкой на заведующего травматологическим отделением Сунженской Центральной районной больницы Руслана Вышегурова ТАСС.

По его словам, мужчина получил черепно-мозговую травму, двое детей переведены в Детскую республиканскую клиническую больницу, они находятся в тяжелом состоянии. Вышегуров уточнил, что в это же лечебное учреждение планируется направить еще одного ребенка "для наблюдения профильных врачей".

"Кавказский узел" писал, что 14 сентября шесть человек погибли и трое получили травмы в результате ДТП в Сунженском районе Ингушетии.

Примечание:

"Четыре человека пострадали в ДТП с военным "Уралом" и "Газелью" в Ингушетии", "Три человека стали жертвами ДТП в Ингушетии", "Четыре человека погибли при ДТП в Ингушетии". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 октября 2018, 00:44

04 октября 2018, 00:32

03 октября 2018, 23:58

  • Врачи пожаловались Путину на власти Северной Осетии

    Политика севроосетинских властей в области здравоохранения привела к снижению качества медпомощи и росту смертности, заявила общественная организация "Медики Алании". Они пожаловались президенту России на низкие зарплаты и отток специалистов из государственных больниц.

03 октября 2018, 23:52

03 октября 2018, 23:44

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи