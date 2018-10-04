Четыре человека пострадали при ДТП в Ингушетии

Мужчина и трое его детей были госпитализированы с травмами после столкновения двух автомобилей в Ингушетии.

Сообщение об аварии на федеральной трассе "Кавказ" в районе города Сунжа поступило спасателям в 18.15 мск среды, 3 октября.

"Произошло столкновение автомобилей "ВАЗ 21112" и "ЗИЛ 131". Имеются пострадавшие, которые госпитализированы в Сунженскую районную центральную больницу", - сообщило 3 октября Главное управление МЧС по Ингушетии на своем сайте.

В больницу поступил мужчина и трое его детей, передает со ссылкой на заведующего травматологическим отделением Сунженской Центральной районной больницы Руслана Вышегурова ТАСС.

По его словам, мужчина получил черепно-мозговую травму, двое детей переведены в Детскую республиканскую клиническую больницу, они находятся в тяжелом состоянии. Вышегуров уточнил, что в это же лечебное учреждение планируется направить еще одного ребенка "для наблюдения профильных врачей".

"Кавказский узел" писал, что 14 сентября шесть человек погибли и трое получили травмы в результате ДТП в Сунженском районе Ингушетии.