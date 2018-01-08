08 января 2018, 05:02
Три человека стали жертвами ДТП в Ингушетии
Два человека погибли и один получил серьезные травмы при столкновении двух машин на автодороге Сурхахи - Экажево в Ингушетии 7 января.
Лобовое столкновение двух легковых автомобилей - ВАЗ-2114 и "Лада-Гранта" - произошло днем в Назрановском районе.
Тяжелые травмы при столкновении получили три человека, двое из них умерли по дороге в республиканскую клиническую больницу, сообщил со ссылкой на источник в ГУ МЧС по Ингушетии "Интерфакс-Юг"
Двое погибших при ДТП были жителями селения Сурхахи, уточнила со ссылкой на источник в ГИБДД республики газета "Ингушетия".
Обстоятельства столкновения пока не уточняются.
"Кавказский узел" также писал, что 12 декабря три человека пострадали при столкновении автомобиля скорой помощи и машины для перевозки хлеба в Назрани.
"Четыре человека погибли при ДТП в Ингушетии", "Три человека пострадали при столкновении трех машин в Назрани", "Ингушский полицейский заподозрен в совершении ДТП в пьяном виде".
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