08 января 2018, 05:02

Три человека стали жертвами ДТП в Ингушетии

Два человека погибли и один получил серьезные травмы при столкновении двух машин на автодороге Сурхахи - Экажево в Ингушетии 7 января.

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей - ВАЗ-2114 и "Лада-Гранта" - произошло днем в Назрановском районе.

Тяжелые травмы при столкновении получили три человека, двое из них умерли по дороге в республиканскую клиническую больницу, сообщил со ссылкой на источник в ГУ МЧС по Ингушетии "Интерфакс-Юг"

Двое погибших при ДТП были жителями селения Сурхахи, уточнила со ссылкой на источник в ГИБДД республики газета "Ингушетия".

Обстоятельства столкновения пока не уточняются.

"Кавказский узел" также писал, что 12 декабря три человека пострадали при столкновении автомобиля скорой помощи и машины для перевозки хлеба в Назрани.