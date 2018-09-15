Число жертв аварии в Ингушетии возросло

15 сентября 2018, 00:51

Шесть человек погибли и трое пострадали в результате ДТП в Сунженском районе Ингушетии, уточнило МВД.

Как писал "Кавказский узел", столкновение автомобилей "Лада-Приора" и Hyundai Solaris произошло вечером 14 сентября. Изначально сообщалось, что погибли четыре человека и еще двое получили травмы разной степени тяжести.

Число погибших в результате ДТП "на федеральной трассе в Ингушетии возросло с четырех до шести", сообщил 14 сентября представитель Главного управления МВД по Ингушетии.

"Столкнулись "Лада Приора" под управлением 27-летнего жителя сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района и Hyundai Solaris под управлением 38-летнего жителя города Грозный", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

По его данным, среди погибших в ДТП - годовалый ребенок, еще три человека получили ранения.

По состоянию на 00.50 на сайтах Главного управления МВД и Минздрава Ингушетии нет информации о ДТП в Сунженском районе. На сайте Главного управления МЧС по Ингушетии число погибших и пострадавших при аварии не уточняется.