15 сентября 2018, 00:51

Число жертв аварии в Ингушетии возросло

Шесть человек погибли и трое пострадали в результате ДТП в Сунженском районе Ингушетии, уточнило МВД.

Как писал "Кавказский узел", столкновение автомобилей "Лада-Приора" и Hyundai Solaris произошло вечером 14 сентября. Изначально сообщалось, что погибли четыре человека и еще двое получили травмы разной степени тяжести. 

Число погибших в результате ДТП "на федеральной трассе в Ингушетии возросло с четырех до шести", сообщил 14 сентября представитель Главного управления МВД по Ингушетии.

"Столкнулись "Лада Приора" под управлением 27-летнего жителя сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района и Hyundai Solaris под управлением 38-летнего жителя города Грозный", - цитирует представителя ведомства ТАСС. 

По его данным, среди погибших в ДТП - годовалый ребенок, еще три человека получили ранения.

По состоянию на 00.50 на сайтах Главного управления МВД и Минздрава Ингушетии нет информации о ДТП в Сунженском районе. На сайте Главного управления МЧС по Ингушетии число погибших и пострадавших при аварии не уточняется. 

Примечание:

"Четыре человека пострадали в ДТП с военным "Уралом" и "Газелью" в Ингушетии", "Три человека стали жертвами ДТП в Ингушетии", "Четыре человека погибли при ДТП в Ингушетии". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 сентября 2018, 01:53

  • Судья озвучил детали приговора 14 жителям Чечни

    Осужденные по резонансному делу 14 жителей Курчалоевского района Чечни получили длительные сроки за участие в вооруженном подполье, заявил судья Таус Гетаев. Заявления родственников осужденных об их виновности в телеэфире выглядели вынужденными, сочли опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

15 сентября 2018, 00:51

15 сентября 2018, 00:47

15 сентября 2018, 00:40

14 сентября 2018, 23:42

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости