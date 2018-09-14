14 сентября 2018, 23:42

Шесть человек стали жертвами ДТП в Ингушетии

Четыре человека погибли и еще двое пострадали в результате автомобильной аварии в Сунженском районе Ингушетии.

Информация о ДТП поступила сегодня около 19.10 мск.

"В результате столкновения двух легковых автомобилей - ВАЗ "Лада-Приора" и Hyundai Solaris - погибли четыре человека", - сообщил представитель Главного управления МЧС по Ингушетии, слова которого приводит "Интерфакс-Юг". 

Уточняется также, что один из двух пострадавших в ДТП - несовершеннолетний. 

В сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Ингушетии, нет информации о количестве погибших и пострадавших в результате ДТП. Однако там уточняется, что авария произошла "на автодороге, ведущей от федеральной трассы Р-217 к аэропорту "Магас". 

На сайтах Главного управления МВД и Минздрава Ингушетии по состоянию на 23.35 мск не сообщается о ДТП в Сунженском районе и о состоянии пострадавших. 

Примечание:

"Четыре человека стали жертвами ДТП в Ингушетии", "Четыре человека пострадали в ДТП с военным "Уралом" и "Газелью" в Ингушетии", "Подросток сбил двух школьниц на обочине в Ингушетии". 

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