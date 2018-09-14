Шесть человек стали жертвами ДТП в Ингушетии

14 сентября 2018, 23:42

Четыре человека погибли и еще двое пострадали в результате автомобильной аварии в Сунженском районе Ингушетии.

Информация о ДТП поступила сегодня около 19.10 мск.

"В результате столкновения двух легковых автомобилей - ВАЗ "Лада-Приора" и Hyundai Solaris - погибли четыре человека", - сообщил представитель Главного управления МЧС по Ингушетии, слова которого приводит "Интерфакс-Юг".

Уточняется также, что один из двух пострадавших в ДТП - несовершеннолетний.

В сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Ингушетии, нет информации о количестве погибших и пострадавших в результате ДТП. Однако там уточняется, что авария произошла "на автодороге, ведущей от федеральной трассы Р-217 к аэропорту "Магас".

На сайтах Главного управления МВД и Минздрава Ингушетии по состоянию на 23.35 мск не сообщается о ДТП в Сунженском районе и о состоянии пострадавших.