Международная комиссия юристов призвала снять обвинение с Беньяша

03 октября 2018, 22:25

Следствие должно отказаться от обвинения, связанного с выполнением краснодарским адвокатом Михаилом Беньяшем профессиональных обязанностей, заявила сегодня Международная комиссия юристов. Более 1200 человек подписали электронную петицию с требованием прекратить уголовное преследование Беньяша.

"Кавказский узел" сообщал, что адвоката Михаила Беньяша задержали 9 сентября в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам Беньяша, после задержания его избили. Суд назначил ему 14 суток ареста по статье о неподчинении полицейскому и 40 часов обязательных работ по статье о нарушении порядка проведения митинга. 23 сентября, по истечении срока административного ареста, адвоката не выпустили из спецприемника в Усть-Лабинске и этапировали в Краснодар, где арестовали на два месяца по подозрению в нападении на полицейских и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

11 сентября Международная правозащитная организация Amnesty International признала Михаила Беньяша узником совести и потребовала его немедленного освобождения. Обращение с требованием расследовать избиение краснодарского адвоката Михаила Беньяша подписали 379 адвокатов из разных регионов России.

Международная комиссия юристов (ICJ) выразила обеспокоенность тем, что возбуждение против Михаила Беньяша дела по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия" может быть связано с осуществлением им своих профессиональных обязанностей. Беньяш обвиняется в том, что на слушаниях 6 мая возражал судье и неоднократно прерывал заседание. Однако, по словам самого адвоката, его силой вывели из зала суда после его просьб о том, чтобы на открытом слушании могли присутствовать представители общественности, говорится в заявлении ICJ.

"Тот факт, что это обвинение было предъявлено только после его недавнего ареста, примерно через пять месяцев после предполагаемого инцидента, также вызывает вопросы относительно мотивированности выдвижения обвинения сейчас", - отмечает Международная комиссия юристов.

Следственные органы должны отказаться от уголовных обвинений, связанных с выполнением адвокатом своих профессиональных обязанностей в зале суда, призвала организация. Кроме того, следствие должно оперативно, эффективно и беспристрастно проверить данные о жестоком обращении с Михаилом Беньяшем после задержания, говорится в заявлении, опубликованном сегодня англоязычной версии сайта ICJ и переведенном "Кавказским узлом".

"Вот она — солидарность в действии!" - прокомментировала на своей странице в Facebook это заявление почетный член ICJ Каринна Москаленко.

Ранее, 2 октября, на сайте Сhange.org была опубликована петиция "Остановить уголовное преследование адвоката Михаила Беньяша!". "У Михаила Беньяша двухмесячный ребенок, а коллеги готовы внести за него материальный залог. Многочисленные несостыковки и неточности, полное отсутствие доказательной базы, превентивный административный арест и последовавшее уголовное дело бросают тень на правоохранительную и судебную системы не только Краснодарского края, но Российской Федерации в целом", - говорится в петиции. Она завершается требованием освободить Михаила Беньяша из СИЗО и прекратить его уголовное преследование по обеим уголовным статьям.

По состоянию на 22:24 мск 3 октября петицию подписали 1227 человек. На сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю к этому времени не появилось комментариев относительно заявления ICJ и данной петиции.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах Юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".