Суд в Краснодаре решил рассмотреть апелляцию Беньяша в его присутствии

01 октября 2018, 20:40

Рассмотрение жалобы Михаила Беньяша на решение суда, приговорившего его к 40 часам обязательных работ, отложено для обеспечения личного участия адвоката в процессе.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Михаил Беньяш был задержан 9 сентября в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. Суд назначил ему арест на 14 суток по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 40 часов обязательных работ по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Крайсуд 27 сентября подтвердил законность ареста Беньяша на 14 суток.

Краевой суд сегодня удовлетворил ранее заявленное ходатайство защиты и отложил рассмотрение апелляции на решение суда, вынесенное Беньяшу по статье 20.2 КоАП РФ на пятницу, 5 октября, сообщил адвокат Михаила Беньяша Алексей Аванесян на своей странице в Facebook. По его словам, суд решил, что Беньяш будет участвовать в заседании посредством видеоконференцсвязи.

«Крайсуд только что удовлетворил ранее заявленное ходатайство защиты и отложил рассмотрение дела по 20.2 КоАП РФ на пятницу на 10:00 для обеспечения личного участия Михаила Беньяша посредством ВКС», - написал Алексей Аванесян.

Материалы дела Беньяша по статье 20.2 КоАП РФ переданы в производство судье Краснодарского краевого суда 21 сентября. Последнее заседание было запланировано на сегодня, но было отложено до 5 октября, значится в информации на сайте Краснодарского краевого суда.

Стоит отметить, что рассмотрение жалобы на решение об аресте на 14 суток Беньяша проходило без его участия, несмотря на возражение его защитников.

Напомним, 23 сентября, по истечении срока административного ареста, адвоката не выпустили из спецприемника в Усть-Лабинске и этапировали в Краснодар. Следком заявил, что адвокату вменяется нападение на полицейских и воспрепятствование осуществлению правосудия (статьи 318 и 294 УК России). Вечером 25 сентября Ленинский райсуд Краснодара продлил ему срок содержания под стражей на 72 часа, а 28 сентября суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил Беньяша под стражу на два месяца. По словам Беньяша, после задержания его избили.