МЧС объяснило утечкой газа взрыв в дагестанской школе

03 октября 2018, 12:07

Взрыв в дагестанской школе, в результате которого пострадали пять учеников, произошел после утечки из газопровода, сообщили в МЧС. Родители школьников ранее жаловались на запах газа в помещении спортзала, заявил отец одного из пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", в результате взрыва, который произошел 2 октября в спортзале школы в селении Эбдалая Левашинского района, пять школьников были госпитализированы с ожогами. Врачи оценили их состояние как тяжелое. Следком начал проверку после инцидента. В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, "произошел взрыв неизвестной смеси".

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Левашинского межрайонного следственного отдела следственного управления. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщается сегодня на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану.

В Сети появилось видео последствий взрыва в школе. На кадрах видно, как сотрудники МЧС и полиции осматривают помещения школы. "Здесь просто сгоревшие вещи, здесь нет газового запаха", - сказал один из них. В школе нет света, здание осматривают с фонариками. Видео, опубликованное на Youtube 2 октября, сегодня к 12.06 мск набрало 177 просмотров.

Взрыв произошел после утечки из газопровода, установило МЧС. "В результате утечки из газопровода произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания", - цитирует источник в ведомстве РИА "Новости".

По данным источника в экстренных службах региона, газовоздушная смесь взорвалась из-за искры при подключении электронных весов. "В помещении находились электронные весы, при подключении они заискрили, в результате произошел взрыв газовоздушной смеси", - сказал он.

Родители пострадавших школьников ранее неоднократно жаловались на запах бытового газа в помещениях спортивного центра, сообщил Магомед Гаджиев, отец одного из пострадавших.

"В спортивном зале после тренировок, пошли на взвешивание, когда выключился свет и прогремел взрыв. Вероятность такая, что накопился газ. Был запах газа. Были жалобы, обращались, что утечка газа. Директору спортзала тоже говорили, что есть такая проблема", - передает слова Магомеда Гаджиева "Пятый канал".